منتخب مصر يصطدم بنيجيريا في صراع المركز الثالث، بداية قوية في دور المجموعات، عبور مستحق في دور الـ16، ملحمة أمام كوت ديفوار في ربع النهائي قبل الخسارة من السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري، مساء السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025 قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

بداية قوية في دور المجموعات

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، حيث تثدم منتخب زيمبابوي في النتيجة قبل ا، ينجح عمر مرموش في إدراك التعادل لـ منتخب مصر، قبل ان يخطف محمد صلاح الفوز للفراعنة في الدقائق الأخيرة من المباراة. 

وفي الجولة الثانية، واصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حمل توقيع محمد صلاح من ركلة جزاء، ليقتنص الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة وضعتهم في صدارة المجموعة.

واختتم المنتخب المصري دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ويضمن الفراعنة التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة.

عبور مستحق في دور الـ16

في دور الـ16، اصطدم منتخب مصر بنظيره البنيني، وقدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، محققا الفوز بنتيجة 3-1. سجل أهداف الفراعنة كل من مروان عطية، ومحمد صلاح، وياسر إبراهيم. 

ملحمة أمام كوت ديفوار في ربع النهائي

شهد دور ربع النهائي مواجهة نارية أمام منتخب كوت ديفوار، انتهت بفوز مصر بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

 سجل أهداف المنتخب المصري محمد صلاح، ومرموش، ورامي ربيعة، فيما أحرز منتخب كوت ديفوار، لكن الفراعنة حسمت بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

خسارة في نصف النهائي

توقفت مسيرة منتخب مصر في الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، في مباراة قوية شهدت ندية كبيرة.

 جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني، عن طريق ساديو ماني نجم أسود التيرانجا. 

حصيلة منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

قبل مباراة تحديد المركز الثالث، سجل منتخب مصر 9 أهداف في البطولة، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، ليؤكد الفريق امتلاكه قوة هجومية واضحة، إلى جانب تماسك دفاعي مقبول خلال أغلب فترات البطولة.

مشوار نيجيريا قبل لقاء الفراعنة

على الجانب الآخر، يدخل منتخب نيجيريا المباراة بعد مشوار قوي أيضا، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ليتأهل ويواجه موزمبيق في دور الـ ليفوز بنتيجة 4ـ 0 ثم يلتقي مع الجزائر في ربع النهائي ويفوز بثنائية، قبل أن يخسر أمام المغرب بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وبحساب حصيلة المنتخب النيجيري في البطولة، سجل 14 هدفا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف قبل مواجهة مصر. 

مواجهة بطموحات خاصة

وتحمل مباراة مصر ونيجيريا أهمية خاصة، في ظل رغبة كل منتخب في إنهاء البطولة بصورة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

