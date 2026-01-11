صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ ٣ قوفل طبية خلال شهر يناير الجارى وشملت 11 تخصصا وهي الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم أسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان بالإضافة إلي تخصيص 2 عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم فضلا عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

الكشف وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات

واشار وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 207 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 7 حالات للمستشفى في قافلة قرية ميت معلا بمركز بلبيس وتم توقيع الكشف الطبي على 1770 مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 4 حالات للمستشفى لتلقى العلاج في قافلة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم توقيع الكشف الطبى على 1591مواطن وتحويل 6 حالات للمستشفى في قافلة منشاة أبو عمر، بإجمالى 5 ألاف و394 مواطن.

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجًا، مشيدًا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

