الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية توقع الكشف على 5394 مواطنا خلال يناير الجاري

صحة الشرقية تنفيذ
صحة الشرقية تنفيذ 3 قوافل علاجية والكشف العلاج ل5394 مواطن
18 حجم الخط

 أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ ٣ قوفل طبية خلال شهر يناير الجارى وشملت 11  تخصصا وهي الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم أسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان بالإضافة إلي تخصيص  2 عيادة لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم فضلا عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

 

صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

 الكشف وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات 

واشار وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 207  مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 7 حالات للمستشفى في  قافلة قرية ميت معلا بمركز بلبيس  وتم توقيع الكشف الطبي على 1770 مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 4 حالات للمستشفى لتلقى العلاج في  قافلة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، وتم توقيع الكشف الطبى على  1591مواطن وتحويل 6  حالات للمستشفى في قافلة منشاة أبو عمر،  بإجمالى  5 ألاف و394  مواطن.

صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

المهندس حازم الأشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجًا، مشيدًا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية القواقل الطبية تنفيذ 3قوافل طبية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تحبط كارثة طبية داخل عيادة نساء وتوليد مخالفة (صور)

صحة الشرقية: التفتيش على 24 ألف منشأة غذائية خلال 2025

صحة الشرقية: زيارات منزلية للكشف على 1813 مسنا و33 من ذوى الهمم  

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

المزيد
الجريدة الرسمية