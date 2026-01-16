الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من نشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة  

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

برد وثلج وصقيع، طقس يناير الأكثر قسوة، درجات الحرارة تقترب من الصفر، أمطار ورياح تزيد البرودة، وشبورة كثيفة تحجب الرؤية

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد  الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

