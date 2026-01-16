الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الملك سلمان المستشفى

الملك سلمان
 أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي جاءت مطمئنة.

 

خادم الحرمين الشريفين يخضع لفحوصات طبية في الرياض

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الديوان الملكي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.


الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في السعودية

وكان آخر ظهور لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، هو الدعوة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس». 

وقال بيان صادر عن خادم الحرمين الشريفين آنذاك: “تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.

واضاف: “نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

الجريدة الرسمية