خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي السابق يتولى قيادة أيك السويدي

أعلن نادي أيك السويدي رسميا التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأعرب نادي أيك السويدي عن سعادته بتولي خوسيه ريبيرو تدريب الفريق.

وكان خوسيه ريبيرو تولى تدريب النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري لكنه لم يستمر فترة كبيرة مع الفريق، حيث رحل سريعا بسبب سوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

فوز طلائع الجيش على الأهلي

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

