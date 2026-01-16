الجمعة 16 يناير 2026
اتحاد جدة يسقط أمام الاتفاق بهدف نظيف في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
 خسر فريق الاتحاد علي يد نظيره الاتفاق بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة  السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الفوز لفريق الاتفاق اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 54.

وشهد اللقاء تلقي بريدراج راجكوفيتش لاعب الاتحاد البطاقة الحمراء في الدقيقة 85. 

وبهذا النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، في المقابل، يأتي فريق الاتفاق في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق 

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو، أحمد شراحيلي، حسن كادش

وسط الملعب: نجولو كانتي، دومبيا، ستيفين بيرجوين

خط الهجوم: كريم بنزيما، روجر فيرنانديز، موسى ديابي

الخليج يفوز علي الأخدود 

حقق فريق الخليج فوزا كبيرا على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة 4ـ1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح جوشوا كينج التسجيل للخليج في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يورجوس ماسوراس هدفين في الدقيقة  50 و80، فيما سجل كوستاس فورتونيس الهدف الرابع للخليج في الدقيقة 77. 

وسجل عبد العزيز آل هاتيلا هدف الأخدود الوحيد في 2+90.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي 

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الخليج إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 8 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

النجمة يتعادل مع الفتح

وفي مباراة أخري، تعادل فريق النجمة مع نظيره الفتح، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026. 

وتقدم الفتح في الدقيقة 12،عن طريق لاعبه عبد الله العنزي، قبل أن يتعادل فريق النجمة في الدقيقة 75 عن طريق علي جاسم.

تشكيل الفتح أمام النجمة 

وخاض الفتح اللقاء بتشكيل مكون من: «فلوريس – سعدان – الجري – آل حمد – يوسف – مسعود – باعطية – العنزي – فارجاس – باتنا».

تشكيل النجمة أمام الفتح 

بينما لعب النجمة بالتشكيل: «براجا – فارجاس – دا سوزا – الهليل – آل هوساوي – فلوريس – جاسم – تيجانيتش – الطليحي – بوتوبا – لازارو».

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 21 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما بقي النجمة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

الجريدة الرسمية