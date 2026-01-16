اتحاد الكرة يرد على فسخ تعاقد التوأم بسبب المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا

18 حجم الخط

منتخب مصر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية المغربية، عن اتجاه داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بفسخ التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم وإنهاء علاقتهما بمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خلفية ما بدر منهما من تجاوزات بحق أحد الصحفيين المغاربة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا، والذي عقد ظهر اليوم بمدينة الدار البيضاء.

تقارير مغربية تزعم إقالة التوأم حسن

وكان موقع البطولة المغربي، قال في تقرير له اليوم الجمعة، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لاتخاذ إجراءات ضد التوأم حسام حسن وإبراهيم عقب تصريحاته الأخيرة قبل مواجهة مصر ونيجيريا في لقاء البرونزية بكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الموقع المغربي، إن مجلس اتحاد الكرة المصري بصدد عقد جلسة تحقيق مع حسام حسن وتوأمه إبراهيم بسبب تصريحاتهما الأخيرة ضد المغرب وما بدر منهما في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة.

وأضاف الموقع بحسب مصدر خاص من اتحاد الكرة، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يتجه لفسخ التعاقد بالتراضي مع التوأم حسام حسن وإبراهيم عقب مباراة نيجيريا لتحديد المركز الثالث في بطولة إفريقيا.

اتحاد الكرة: التوأم باقٍ مع منتخب مصر

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة، أنّه لا صحة لما نشرته بعض المواقع المغربية عن نية مجلس إدارة اتحاد الكرة إقالة التوأم بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، مشدداً على أن مجلس اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وأنّهما باقيان في قيادة منتخب مصر في كأس العالم القادمة 2026

أضاف المصدر لفيتو، أن حسام حسن تعرض لاستفزاز واضح من قبل صحفي مغربي، وجه له سؤالاً بأسلوب لا يليق بقواعد وأعراف العمل الصحفي والإعلامي، وكان طبيعياً أن يعترض حسام حسن على السؤال ويمتنع عن الإجابة عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.