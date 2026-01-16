الجمعة 16 يناير 2026
تطور جديد في مفاوضات زيدان لتدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
 كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إجراء زين الدين زيدان مفاوضات سرية مكثفة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول خلفا لديدييه ديشامب بعد نهاية كأس العالم 2026.

 

مفاوضات زيدان مع الاتحاد الفرنسي 

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم توقيع أي عقود رسمية بعد، إلا أن هناك خطط أولية لتشكيل جهاز فني موسع يضم نحو عشرين مرشحا، يشمل الفنيين والمساعدين، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والإداري وفريق الاتصالات ومسؤولي المعدات.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان يطمح لإعداد جهاز فني أكثر تخصصا من سلفه، مع إمكانية الاستعانة بديفيد بيتوني، مساعده السابق في ريال مدريد، وإضافة وحدة تحليل بيانات متطورة. 

ويأتي هذا التطور بعد نهاية عقد ديشامب عقب مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

 ورغم عدم تأكيد الاتحاد الفرنسي أو زيدان رسميا، إلا أن التقارير أثارت التكهنات حول إمكانية عودة زيزو لتدريب منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباريات استعدادية خلال يونيو المقبل، حيث يواجه السنغال في الـ16 من يونيو في نيويورك، قبل تحديد منافسه في مباراة فاصلة بين العراق أو بوليفيا أو سورينام في 22 يونيو بفيلادلفيا، ثم مواجهة النرويج في 26 يونيو.

