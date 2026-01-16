الجمعة 16 يناير 2026
رسميا، لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق

أعلن عبد الرحمن رشدان مدافع النادي الأهلي عن فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وكتب عبد الرحمن عبر حسابه علي انستجرام:" تم فسخ التعاقد بيني وبين النادي الأهلي، وبذلك أصبحت لاعبا حرا وبإذن الله القادم أفضل". 

وجاء قرار الأهلي بعد عودة اللاعب من فريق مودرن سبورت، الذي كان رشدان قد انتقل إليه على سبيل الإعارة، قبل أن يتم إنهاء الإعارة بين الطرفين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبعد عودة عبد الرحمن رشدان إلى صفوف الأهلي، قرر الطرفان فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدماته خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحدد اللاعب وجهته القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر اللاعب اتمام اتفاقه مع أحد الأندية الأوروبية وفي حال عدم اتمام الاتفاق سيدرس العروض التي تلاقاها من الاندية المصرية. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء. 

فوز طلائع الجيش على الأهلي

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

