مدرب المغرب السابق يدعم الركراكي ويشيد بـ إنجازاته مع المنتخب

18 حجم الخط

أبدى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية مدرب منتخب المغرب السابق، تفهمه للتحديات الكبيرة التي يواجهها وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، في سبيل التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تصريحات هيرفي رينارد

وقال رينارد، الذي سبق له تدريب منتخب المغرب لمدة ثلاث سنوات، في تصريحات لشبكة “يورو سبورت” العالمية: “الأمر صعب أحيانا، لكن هذا التحدي ليس حصريا على المغرب، انظروا إلى ديدييه ديشامب، رغم نجاحه الكبير كلاعب ومدرب، يتعرض دائما للانتقادات”.

وأضاف: “وسائل الإعلام أصبحت أكثر الآن، مما يضاعف حدة الانتقادات، لكن الأهم هو تحقيق إنجاز تاريخي، كما فعل الركراكي مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022”.

وأشار رينارد إلى نجاح الركراكي في قيادة المغرب للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكا أن التركيز على الهدف الفني أهم منا، لانشغال بالضغوط والانتقادات الخارجية.

وقال:"عندما تصبح مدربا لمنتخب المغرب، يجب أن تتجاهل كل شيء حولك وليد لا يحتاج للرد على أي انتقاد، بل يستحق التهنئة على ما حققه".

وتابع: “الركراكي اعتمد خلال البطولة على أسلوب لعب متنوع وتكتيك متميز، ونجاحه يعكس رده الحاسم على كل من انتقده، المدرب لا يبني سمعته من مسيرته كلاعب، بل من نتائجه كمدرب”.

وأكد رينارد أن شغف الجماهير المغربية بالكرة يزيد من صعوبة العمل على قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن الركراكي أصبح نموذج ومثلا أعلى في المغرب.

واختتم مدرب السعودية نصيحته للركراكي بالقول: “أنت لا تحتاج للرد على منتقديك، فقط حافظ على تركيزك، لأنك لا تحتاج لإثبات أي شيء لأحد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.