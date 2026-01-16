الجمعة 16 يناير 2026
الأهلي يستقر على قيد إبراهيم الأسيوطي في القائمة الأفريقية (خاص)

استقر النادي الأهلي على قيد اللاعب الشاب إبراهيم الأسيوطي في القائمة الأفريقية للفريق، خلال الفترة الحالية.

 

قيد إبراهيم الأسيوطي 

 وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن قرار قيد اللاعب جاء بعد نيل إعجاب المدير الفني للفريق، ييس توروب، بالمستوى الذي ظهر به إبراهيم الأسيوطي خلال الفترة الماضية، سواء في التدريبات أو المشاركات التي خاضها مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يرى في اللاعب إضافة قوية للمستقبل، في ظل صغر سنه وقدرته على التطور، ما دفع النادي لاتخاذ قرار قيده ضمن القائمة الأفريقية استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء. 

فوز طلائع الجيش على الأهلي

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

