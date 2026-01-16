فيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد للنادي الإسماعيلي

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، رسميًا إيقاف قيد جديد للاعبين في نادي الإسماعيلي، بسبب أحد القضايا المتعلقة بأحد اللاعبين السابقين.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالنادي، ما يمنعه من تسجيل أي لاعبين جدد حتى يتم تسوية الأمور العالقة وفقا للوائح “فيفا”.

وتعد تلك هو إيقاف القيد الرابع التي يتعرض لها الإسماعيلي، حيث يعاني الدراويش من 3 قضايا أخرى.

الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي

تعادل البنك الأهلي مع نظيره الإسماعيلي، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاسماعيلي أمام البنك الأهلي

تشكيل البنك الأهلي أمام الاسماعيلي

مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

ويتواجد البنك الأهلي والإسماعيلي في المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: بيراميدز - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - وادي دجلة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر، وفي جعبته 7 نقاط من 6 جولات فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 5 نقاط، من 5 جولات.

مشوار الإسماعيلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

وقبل مباراة اليوم، خاض فريق الإسماعيلي 4 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر قبل لقاء الليلة، حصد خلالهم 4 نقاط، حيث فاز الإسماعيلي في مباراة وتعادل في مثلها، وتلقى الدراويش الهزيمة في مواجهتين، وسجل لاعبو الإسماعيلي 4 أهداف واهتزت شباكهم بـ 5 أخرى.

فيما خاض فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي، 5 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر حتى الآن حصد خلالهم 6 نقاط، فاز خلالهم في مباراة وخسر مثلها، وتعادل البنك الأهلي في 3 مواجهات، وسجل لاعبو البنك 11 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 7 أخرى.

