الجمعة 16 يناير 2026
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أعلن لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل، في المباراة المقررة اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليل في بطولة الدوري الفرنسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل 

حراسة المرمى: شوفالييه.

خط الدفاع: إيمري، ماركينيوس، باتشو، مينديش.

خط الوسط: مايولو، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، كفارتسخيليا، دوي.

ترتيب باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 39 نقطة، في المقابل، يأتي فريق ليل في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

باريس يودع كأس فرنسا 

وكان  فريق باريس سان جيرمان ودع منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 في مفاجأة مدوية، بعد خسارته لقاء الديربي أمام نظيره باريس إف سي، بهدف نظيف. 

وسجل جوناثان إيكوني هدف الفوز لمصلحة باريس إف سي في الدقيقة 74، ليجرد باريس سان جيرمان من اللقب ويطيح به خارج البطولة مبكرًا.

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي 

وبدأ المدرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان المباراة دون لاعبه عثمان ديمبيلي الذي شارك في الدقيقة 64 بديلًا، ولكنه لم يستطع زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الفرنسي.

وغاب عن صفوف باريس سان جيرمان النجم المغربي أشرف حكيمي الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وخسر باريس سان جيرمان أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعد أن فاز بجميع الألقاب في الموسم الماضي.

وأخفق باريس سان جيرمان في الحفاظ على اللقب بعد خسارته المباغتة في لقاء الديربي.

أول فوز لباريس إف سي على سان جيرمان تاريخيا

وحقق باريس إف سي أول فوز في تاريخه بلقاء الديربي، فقد تقابل الفريق مرتين ضد باريس سان جيرمان موسم 1978-1979 وفرض التعادل مرتين قبل خسارة لقاء الديربي في الدوري.

الجريدة الرسمية