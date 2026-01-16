الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في لقاء برونزية أمم أفريقيا

منتخب مصر
 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

 

طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

 ووفقا لما أعلنه كاف، يقود اللقاء الحكم المغربي جلال جيد كحكم ساحة، ويعاونه كل من المغربي زكريا برنيسي كمساعد أول، والمغربي أكركاد مصطفى كمساعد ثاني، فيما يتولى الكيني بيتر كاماكو مهمة الحكم الرابع.

 

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، يتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم فيديو رئيسي، ويعاونه التونسي هيثم قيراط كمساعد أول، والمغربي حمزة الفريق كمساعد ثانٍ.

 

كما تم تعيين الإيفواري سينكو زيلي مراقبا لأداء طاقم التحكيم خلال المباراة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

 وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

 وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو
نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب 

 وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

حضور مميز لـ المغربي عمر القزابري ضيف شرف «دولة التلاوة»

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

