قضية حياة، قصة محمد خميس المشجع الزملكاوي الوحيد في مباراة المصري تتخطى العشق (فيديو)

​في مشهد جسَّد معاني الوفاء والانتماء، تصدر المشجع الزملكاوي بمحافظة الإسكندرية، محمد خميس حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره وحيدًا في المدرجات يهتف بكل حماس لفريقه الزمالك خلال مواجهة النادي المصري في بطولة "كأس عاصمة مصر".

​لم تمنعه برودة الجو أو غياب الحشود من أن يكون "اللاعب رقم 12"، حيث لفت الأنظار بإصراره على مؤازرة الفريق حتى الصافرة الأخيرة، وعلى الرغم أن المباراة هي تحصيل حاصل لفريق الزمالك عقب توديع البطولة رسميًّا قبل بداية صفارة المباراة إلا أنه أصر على الحضور والوجود في المدرجات يهتف بصوت مرتفع "اللعب يا زمالك "



​بداية الحكاية: "عاشق في جيل البطولات"

​كشف محمد خميس عن كواليس ارتباطه بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن شعاره الدائم هو "حبي للزمالك هو الحياة".

بدأت رحلة انتمائه الفعلي للنادي منذ عام 2016، حيث عاصر أجيالًا مميزة وتواجد في لحظات تاريخية، أبرزها دعمه للفريق في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية السابق والتي حصل عليها النادي بالفوز على فريق نهضة بركان والحصول على البطولة، ​واستعاد خميس ذكرياته مع جيل العمالقة الذين ارتبط بهم وجدانيًّا، وعلى رأسهم ​القائد محمود عبد الرازق شيكابالا و​المقاتل طارق حامد والمهاجم باسم مرسي.

​رسالة إلى اللاعبين: "25 يناير.. يوم الحسم"

​لم يكن وجود خميس في المدرجات لمجرد المشاهدة أو الحصول على لقب التريند والشهرة، بل أوضح أن ظهوره كان يحمل رسالة للاعبين والجهاز الفني.

وأكد أن الهدف هو تذكير الجميع بأن يوم 25 القادم هو "موقعة مصيرية" أمام النادي المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قائلًا ​"جئت لأقول للاعبين إننا معكم دائمًا، وأحث كل جماهير الزمالك العظيمة على الاحتشاد يوم 25 لدعم الفريق في مشواره الإفريقي، فهذا هو وقت التكاتف".

أزمة الزمالك المالية ووقف القيد

وتابع: "الجمهور هو رقم 1 رغم الصعوبات التي يعيشها الفريق والنادى خلال الفترة الماضية فإن العشق والانتماء لا يتجزأ"، موضحًا أن عودة البطولات والامجاد ستعود إلى النادي مرة أخرى وإنهاء أي أزمات مالية بدعم الجمهور والحصول على البطولات مرة أخرى.

لفتة طيبة من إدارة النادي

​عقب انتهاء المباراة، حظي موقف محمد خميس بتقدير واسع من داخل القلعة البيضاء.

وأوضح المشجع الزملكاوي أن إدارة نادي الزمالك، بالتعاون مع جون إدوارد، تواصلوا معه شخصيًّا للاطمئنان على سلامته وتقدير مجهوده.



​وحث المشجع الزملكاوي نجوم الفريق باللعب بروح الفريق الواحد ومصلحة الجمهور بالفوز بالبطولات وتخطى الصعوبات خلال المرحلة المقبلة، وناشد جمهور النادي بالذهاب إلى المدرجات يوم ٢٥ والتشجيع باسم الكيان ودعم الفريق بكل حماس من أجل الفوز وتصدر دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

