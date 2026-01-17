السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد فتح الباب، المجالات المتاحة لمسابقة حقوق القاهرة للترشح لجوائز اتحاد الجامعات العربية

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة القاهرة، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة فتح باب الترشح لنيل جوائز اتحاد الجامعات العربية المخصصة لتكريم الباحثين المتميزين في الجامعات العربية للعام الجامعي 2025-2026. 

وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي الرصين، وتحفيز الباحثين الشباب على الإنتاج العلمي الذي يتسم بالأصالة والابتكار.

وحددت الكلية المجالات المتاحة للترشح في الجائزة وجاءت كالتالي: 

المجالات المتاحة للترشح (لطلبة الحقوق والعلوم الإنسانية):

تشمل الجائزة مسارًا خاصًّا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والذي يركز على الموضوعات التالية:

  • التأليف والترجمة.
  • المحافظة على الهوية العربية.

شروط ومعايير الترشح لمسابقة اتحاد الجامعات العربية بحقوق القاهرة 

وجاءت شروط الترشح لنيل جوائز اتحاد الجامعات العربية كالتالي: 

  • أن تكون الرسالة قد نوقشت وأجيزت بنجاح في إحدى الجامعات الأعضاء في الاتحاد.
  • أن يكون قد تم الحصول على تقدير "امتياز" في الرسالة أو الأطروحة.
  • ألا يكون قد مضى على مناقشة الرسالة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الترشح.
  • ألا تكون الرسالة قد حصلت على جائزة مماثلة من جهة أخرى.
  • الالتزام بقواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، وأن تتسم الرسالة بالأصالة.

وأكدت كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الترشح  للجائزة يتم بموجب خطاب رسمي صادر عن الجامعة، حيث يحق لكل جامعة ترشيح رسالة واحدة فقط في كل مجال.

قيمة الجوائز المادية لمسابقة اتحاد الجامعات العربية للباحثين

تتراوح قيمة الجوائز في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كما يلي:

  • أفضل أطروحة دكتوراه: المركز الأول (4000 دولار)، المركز الثاني (2500 دولار).
  • أفضل رسالة ماجستير: المركز الأول (2000 دولار)، المركز الثاني (1500 دولار).

وحددت الكلية آخر موعد لاستلام الترشيحات في 15 فبراير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الحقوق جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة اتحاد الجامعات العربية الجامعات العربية البحث العلمي

مواد متعلقة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتعامل مع ملف ذوي الإعاقة باعتباره حقًا أصيلًا

رئيس اتحاد الجامعات العربية: جامعة حلوان خرجت علماء أسهموا في خدمة الوطن

شروط التقدم لأولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس وهذا آخر موعد للتسجيل

نقيب المحامين يستقبل وفد كلية الحقوق من جامعة أسيوط
ads

الأكثر قراءة

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

حبس سيدة متهمة بإدارة "ناد صحي" وتحويله إلى وكر للرذيلة في الشيخ زايد

يصل إلى 38 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بمروحية عسكرية، اختطاف مرشح الرئاسة الأوغندي بعد يوم واحد من الانتخابات

كانوا عايشين خارج مصر وجاءوا لقدرهم، تفاصيل مأساوية في وفاة 5 أشقاء بتسرب غاز ببنها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية