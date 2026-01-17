بعد فتح الباب، المجالات المتاحة لمسابقة حقوق القاهرة للترشح لجوائز اتحاد الجامعات العربية

18 حجم الخط

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة فتح باب الترشح لنيل جوائز اتحاد الجامعات العربية المخصصة لتكريم الباحثين المتميزين في الجامعات العربية للعام الجامعي 2025-2026.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي الرصين، وتحفيز الباحثين الشباب على الإنتاج العلمي الذي يتسم بالأصالة والابتكار.

وحددت الكلية المجالات المتاحة للترشح في الجائزة وجاءت كالتالي:

المجالات المتاحة للترشح (لطلبة الحقوق والعلوم الإنسانية):

تشمل الجائزة مسارًا خاصًّا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والذي يركز على الموضوعات التالية:

التأليف والترجمة.

المحافظة على الهوية العربية.

شروط ومعايير الترشح لمسابقة اتحاد الجامعات العربية بحقوق القاهرة

وجاءت شروط الترشح لنيل جوائز اتحاد الجامعات العربية كالتالي:

أن تكون الرسالة قد نوقشت وأجيزت بنجاح في إحدى الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

أن يكون قد تم الحصول على تقدير "امتياز" في الرسالة أو الأطروحة.

ألا يكون قد مضى على مناقشة الرسالة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الترشح.

ألا تكون الرسالة قد حصلت على جائزة مماثلة من جهة أخرى.

الالتزام بقواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، وأن تتسم الرسالة بالأصالة.

وأكدت كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الترشح للجائزة يتم بموجب خطاب رسمي صادر عن الجامعة، حيث يحق لكل جامعة ترشيح رسالة واحدة فقط في كل مجال.

قيمة الجوائز المادية لمسابقة اتحاد الجامعات العربية للباحثين

تتراوح قيمة الجوائز في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كما يلي:

أفضل أطروحة دكتوراه: المركز الأول (4000 دولار)، المركز الثاني (2500 دولار).

أفضل رسالة ماجستير: المركز الأول (2000 دولار)، المركز الثاني (1500 دولار).

وحددت الكلية آخر موعد لاستلام الترشيحات في 15 فبراير 2026.

