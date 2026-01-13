الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي في بني سويف

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف ومديرة مستشفى الواسطى، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن إجراء أول عمليتين جراحيتين لعلاج الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي، في خطوة هامة تمثل إنجازًا طبيًا جديدًا في المحافظة.

 

أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بالواسطي المركزي

 

وتفاصيل العمليتين، كما ورد في بيان مديرية الصحة ببني سويف، تبدأ مع الحالة الأولى التي تمثل مريضًا في سن الـ 74 عامًا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة تتضمن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فضلًا عن أنه كان يتلقى علاجًا لغسيل الكلى منذ أربع سنوات، تم تحضير المريض للعملية الجراحية التي تضمنت تركيب وصلة شريانية، وخرج المريض من المستشفى في حالة مستقرة وتحسن ملحوظ، مما يعكس النجاح الكبير للعملية.

 

أما الحالة الثانية، فهي لمريض آخر يبلغ من العمر 48 عامًا، وكان يعاني من دوالي الساقين التي تسببت له في العديد من المشاكل الصحية، تم إجراء العملية بنجاح، وعاد المريض إلى حالته الطبيعية بعد العملية، حيث خرج من المستشفى بحالة جيدة تمامًا، وهو ما يبرز قدرة المستشفى على التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

 

فريق طبي ينجح في أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية

 

وقد أشرف على تنفيذ هاتين العمليتين مجموعة من الأطباء المتميزين، حيث كان الدكتور عدلي عبد المنعم، استشاري جراحة الأوعية الدموية، هو المسؤول عن إجراء العمليات الجراحية، بينما كان الدكتور محمد كامل، استشاري جراحة الأوعية الدموية، يقدم الاستشارة الفنية، وقد تم تقديم الرعاية الطبية المتكاملة تحت إشراف الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور حسن حسن، مدير مستشفى الوسطي المركزي.

 

تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود وزارة الصحة لدعم وتطوير الخدمة الطبية في المستشفيات المركزية وتوفير أحدث العلاجات للمواطنين، كما تعكس تلك العمليات الجراحية تطور الأجهزة الطبية وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات المرضية المعقدة، ما يعزز من مستوى الرعاية الصحية في محافظة بني سويف.

 

وقدم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والشكر لفريق العمل الذي شارك في هذه العمليات، مؤكدُا على استمرار جهود المديرية ومستشفيات المحافظة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

 

مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اليوم، انطلاق حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف مستشفى الوسطي المركزي وكيل وزارة الصحة ببني سويف

مواد متعلقة

مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية