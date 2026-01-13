نجاح أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي في بني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن إجراء أول عمليتين جراحيتين لعلاج الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي، في خطوة هامة تمثل إنجازًا طبيًا جديدًا في المحافظة.

أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بالواسطي المركزي

وتفاصيل العمليتين، كما ورد في بيان مديرية الصحة ببني سويف، تبدأ مع الحالة الأولى التي تمثل مريضًا في سن الـ 74 عامًا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة تتضمن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فضلًا عن أنه كان يتلقى علاجًا لغسيل الكلى منذ أربع سنوات، تم تحضير المريض للعملية الجراحية التي تضمنت تركيب وصلة شريانية، وخرج المريض من المستشفى في حالة مستقرة وتحسن ملحوظ، مما يعكس النجاح الكبير للعملية.

أما الحالة الثانية، فهي لمريض آخر يبلغ من العمر 48 عامًا، وكان يعاني من دوالي الساقين التي تسببت له في العديد من المشاكل الصحية، تم إجراء العملية بنجاح، وعاد المريض إلى حالته الطبيعية بعد العملية، حيث خرج من المستشفى بحالة جيدة تمامًا، وهو ما يبرز قدرة المستشفى على التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

فريق طبي ينجح في أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية

وقد أشرف على تنفيذ هاتين العمليتين مجموعة من الأطباء المتميزين، حيث كان الدكتور عدلي عبد المنعم، استشاري جراحة الأوعية الدموية، هو المسؤول عن إجراء العمليات الجراحية، بينما كان الدكتور محمد كامل، استشاري جراحة الأوعية الدموية، يقدم الاستشارة الفنية، وقد تم تقديم الرعاية الطبية المتكاملة تحت إشراف الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور حسن حسن، مدير مستشفى الوسطي المركزي.

تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود وزارة الصحة لدعم وتطوير الخدمة الطبية في المستشفيات المركزية وتوفير أحدث العلاجات للمواطنين، كما تعكس تلك العمليات الجراحية تطور الأجهزة الطبية وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات المرضية المعقدة، ما يعزز من مستوى الرعاية الصحية في محافظة بني سويف.

وقدم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والشكر لفريق العمل الذي شارك في هذه العمليات، مؤكدُا على استمرار جهود المديرية ومستشفيات المحافظة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

