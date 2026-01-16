الجمعة 16 يناير 2026
فصل الشتاء من أكثر الفصول قسوة على البشرة، حيث يؤدي انخفاض درجات الحرارة، وجفاف الهواء، وكثرة التعرض للرياح إلى فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية، مما يسبب الخشونة، والتشققات، وبهتان البشرة.

لذلك تلجأ الكثير من الفتيات إلى الوصفات الطبيعية الآمنة التي تساعد على تنعيم البشرة وترطيبها بعمق دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن.

وصفة طبيعية لتنعيم البشرة فى الشتاء 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن العسل وزيت الزيتون من افضل المكونات لتنعيم البشرة، وتعمل هذه الوصفة على ترطيب وتنعيم البشرة الجافة والمتعبة في فصل الشتاء، لما تحتويه من عناصر مغذية تحافظ على نضارة الجلد ومرونته.

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر

ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:-

  • في وعاء نظيف، اخلطي العسل مع زيت الزيتون جيدا.
  • أضيفي الزبادي وماء الورد وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • نظفي بشرتك جيدا بالماء الفاتر وجففيها بلطف.
  • وزعي الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية خفيفة.
  • اتركي الوصفة على البشرة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.
  • اشطفي الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • جففي البشرة وضعي مرطب خفيف مناسب لنوع بشرتك.
  • ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج، خاصة خلال أشهر الشتاء القاسية.
  • الاستمرار على هذه الوصفة يعمل على تنعيم ملمس البشرة بشكل ملحوظ وترطيب عميق يدوم لساعات طويلة، وتقليل الجفاف والتقشر، كما تمنح البشرة نضارة طبيعية وإشراقة صحية، وتساعد فى تهدئة البشرة الحساسة والمتعبة من البرد.

نصائح للحفاظ على نعومة البشرة في الشتاء

وأضافت أنه للحفاظ على نعومة البشرة فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • شرب كميات كافية من الماء يومي.
  • استخدام غسول لطيف خالى من الكحول.
  • تجنب الماء الساخن جدا عند غسل الوجه.
  • ترطيب البشرة مباشرة بعد الاستحمام.
  • تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والأوميجا 3.
حضريه بنفسك، سيروم لترطيب وتغذية البشرة فى الشتاء

أطعمة تحمي البشرة من الجفاف والتشقق في الطقس البارد

الجريدة الرسمية