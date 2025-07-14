ترطيب البشرة من أهم خطوات العناية اليومية بها للحفاظ على شبابها ونضارتها، والترطيب ليس يومي فقط بالكريمات العادية.

وتحرص الفتيات على ترطيب البشرة بالكريمات اليومية بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية أسبوعيا التى ترطب البشرة بعمق.

قناع طبيعي لترطيب البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي بمكون واحد فقط لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة تين برشومى ناضجة

الطريقة:-

نحضر ثمر التين ونضعها فى بولة عميقة وتهريبها جيدا بالشوكة.

نستمر فى عرس التين حتى نحصل على معجون كريمي القوام ناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه بالكريم المناسب لنوع البشرة.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع غنى بفيتامين سي مما يساعد على تفتيح البشرة واشراقتها وتعزيز نضارتها.

كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تضيء البشرة وتعزز من جمالها.

ويرطب البشرة بعمق ما يزيد من رطوبتها ويحميها من التجاعيد المبكرة التى تؤثر على مظهرها، لذا يجب المواظبة عليه.

قناع طبيعي لترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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