لماذا تصبح بشرتك شاحبة في الشتاء؟ أسباب لا تعرفينها وحلول طبيعية من مطبخك

بشرة شاحبة في الشتاء، مع قدوم فصل الشتاء، تلاحظ كثير من النساء تغيّر لون بشرتهن وافتقادها للنضارة والحيوية، لتبدو شاحبة ومتعبة حتى مع قلة التعرض للشمس أو الالتزام بروتين عناية معتاد.



شحوب البشرة في الشتاء لا يُعد مشكلة تجميلية فقط، بل قد يكون رسالة من الجسم بوجود أسباب خفية تتطلب الانتباه، بعضها يرتبط بنمط الحياة، وبعضها الآخر بنقص عناصر غذائية يمكن تعويضها بسهولة من مطبخك، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: ما المقصود بشحوب البشرة في الشتاء؟



شحوب البشرة هو فقدان اللون الوردي أو الصحي الطبيعي للوجه، وظهوره بلون باهت أو مائل للرمادي أحيانًا. يزداد هذا الأمر في الشتاء بسبب برودة الطقس، قلة شرب الماء، الاعتماد على الأطعمة الثقيلة، والجلوس فترات طويلة في أماكن مغلقة قليلة التهوية.



ثانيًا: أسباب خفية لشحوب البشرة في الشتاء



1. نقص الترطيب الداخلي

في الشتاء يقل الإحساس بالعطش، ما يؤدي إلى انخفاض شرب الماء، فتفقد البشرة مرونتها وإشراقها. الجفاف الداخلي لا يظهر فقط على شكل تشققات، بل أيضًا في لون باهت وملمس خشن.



2. قلة التعرض للشمس

أشعة الشمس تحفز إنتاج فيتامين D الضروري لصحة الجلد والدورة الدموية. قلة التعرض لها في الشتاء قد تؤدي إلى شحوب البشرة والإرهاق العام.



3. نقص الحديد وفيتامين B12

الأنيميا من الأسباب الشائعة لشحوب الوجه، وتزداد في الشتاء بسبب قلة تناول الخضروات الورقية الطازجة أو الاعتماد على وجبات سريعة وفقيرة غذائيًا.



4. اضطراب الدورة الدموية

الطقس البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يقلل وصول الدم والأكسجين إلى الجلد، فتبدو البشرة شاحبة وباردة.



5. الإرهاق وقلة النوم

طول الليل في الشتاء لا يعني نومًا أفضل دائمًا. السهر، القلق، وقلة النوم تؤثر بشكل مباشر على نضارة البشرة ولونها.



6. الإفراط في المشروبات المنبهة

زيادة استهلاك القهوة والشاي في الشتاء قد يؤدي إلى فقدان السوائل والمعادن، مما ينعكس على لون البشرة.

العناية بالبشرة الباهتة

ثالثًا: حلول طبيعية من مطبخك لاستعادة نضارة البشرة



الخبر الجيد أن مطبخك يحتوي على كنوز طبيعية قادرة على إعادة الحياة لبشرتك دون تكلفة أو تعقيد.

1. البنجر (الشمندر)

يُعد البنجر من أفضل الأطعمة لمحاربة شحوب البشرة، لأنه غني بالحديد ومضادات الأكسدة.

طريقة الاستخدام:

كوب عصير بنجر مع تفاحة أو برتقال مرتين أسبوعيًا، أو إضافته مبشورًا للسلطة.



2. الرمان

يعزز إنتاج الكولاجين ويحسن الدورة الدموية.



طريقة الاستخدام:

تناول حفنة من حبوب الرمان يوميًا أو شرب عصيره الطازج بدون سكر.



3. العسل الأسود

مصدر غني بالحديد والمعادن الأساسية.



طريقة الاستخدام:

ملعقة يوميًا مع الطحينة أو على كوب حليب دافئ.



4. الحمص والعدس

يحتويان على البروتين والحديد اللازمين لتجديد خلايا البشرة.



طريقة الاستخدام:

شوربة عدس دافئة مرتين أسبوعيًا أو حمص مسلوق يُضاف للسلطة.



5. الجزر

غني بالبيتاكاروتين الذي يمنح البشرة لونًا صحيًا طبيعيًا.



طريقة الاستخدام:

عصير جزر مع برتقال أو إضافته مبشورًا للأطعمة.



6. زيت الزيتون

يحسن امتصاص الفيتامينات ويغذي الجلد من الداخل.



طريقة الاستخدام:

ملعقة يوميًا على الريق أو إضافته للسلطات.



رابعًا: وصفات طبيعية سريعة من المطبخ للبشرة الشاحبة



ماسك العسل والزبادي

ملعقة عسل

ملعقة زبادي

يُوضع على الوجه 15 دقيقة مرتين أسبوعيًا لترطيب وإشراقة فورية.



ماسك البنجر والعسل

ملعقة عصير بنجر

ملعقة عسل

يعطي توريدًا طبيعيًا ويحفز الدورة الدموية.

ماسكات لنضارة البشرة



خامسًا: عادات يومية بسيطة تعزز نضارة البشرة شتاءً

شرب كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ.

تناول شوربة خضار يوميًا.

تدليك الوجه بزيت طبيعي قبل النوم.

النوم من 7 إلى 8 ساعات.

تقليل المنبهات وزيادة الأعشاب الدافئة مثل اليانسون والبابونج.



شحوب البشرة في الشتاء ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة عوامل يمكن التحكم فيها بسهولة. الاهتمام بالتغذية السليمة، شرب السوائل، واستخدام مكونات طبيعية من المطبخ، كفيل بإعادة النضارة واللون الصحي لبشرتك دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن. استمعي إلى إشارات بشرتك، فهي مرآة لصحتك الداخلية قبل أن تكون مسألة جمال.

