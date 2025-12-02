18 حجم الخط

مع قدوم فصل الشتاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويصبح الهواء أكثر جفافا، مما ينعكس بشكل مباشر على صحة البشرة ونعومتها.

فالكثير من النساء يلاحظن ظهور الجفاف، والقشور، والشعور بالشد، وفقدان اللمعان الطبيعي، وربما التهيج والاحمرار، ولأن جمال البشرة يبدأ من الاهتمام الصحيح بها، فإن اتباع روتين مناسب للشتاء يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة.

نصائح للحفاظ على نعومة بشرتك فى الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على نعومة البشرة فى الشتاء، منها:-

الاهتمام بالترطيب العميق يوميا، والترطيب هو الخطوة الأهم في الشتاء للحفاظ على نعومة البشرة، لذا اختاري مرطب يحتوي على مكونات تحبس الرطوبة داخل البشرة، ويجب الترطيب مرتين يوميا على الأقل صباحا ومساء، ويمكن زيادة العدد إذا شعرتى بجفاف زائد.

تجنبي الماء الساخن، ورغم أن الاستحمام بالماء الساخن يبدو ممتع في الشتاء، إلا أنه يعد من أكثر العوامل المؤدية لجفاف البشرة، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، لذا استخدمي ماء فاتر بدلا من الساخن جدا، واجعلي مدة الاستحمام قصيرة 10 دقائق، وضعي كريم الترطيب مباشرة بعد الخروج من الحمام خلال 3 دقائق لتحبسي الرطوبة.

استخدام مقشرات لطيفة مرة أسبوعيا، والتقشير يساعد على إزالة طبقة الخلايا الميتة التي تجعل البشرة باهتة وخشنة، لكنه يجب أن يكون لطيف في الشتاء.

اختيار غسول لطيف خالي من الكحول غير مجفف، والكثير من الغسولات تحتوي على كحول أو مواد قاسية تزيد من جفاف البشرة في الشتاء.

شرب كمية كافية من الماء، وفي الشتاء يقل الشعور بالعطش، مما يجعل الكثيرين يهملون شرب الماء، وهذا يؤثر على نعومة البشرة بشكل كبير، لذا يجب شرب الماء بانتظام فى الشتاء للحفاظ على رطوبة البشرة والحفاظ على مرونتها.

التغذية الصحية الداعمة لترطيب البشرة، والطعام يلعب دور مهم في صحة الجلد، وأهم الأطعمة التي تزيد نعومة البشرة الافوكادو والمكسرات والخضروات الورقية والأسماك الدهنية والزبادى.

استخدام ماسكات الترطيب الطبيعية.

الاهتمام بوضع واقى الشمس قبل الخروج من المنزل صباحا، والكثير يعتقدون أن الشمس ضعيفة في الشتاء، لكن الأشعة فوق البنفسجية ما زالت تصل إلى البشرة وتسبب الجفاف والبقع الداكنة، اختاري واقي شمس +SPF 30 على الأقل، واستخدميه قبل الخروج بـ 20 دقيقة، ثم أعيدي وضعه عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

ترطيب الشفاه واليدين والكوعين، وهذه المناطق تتعرض للجفاف أكثر من غيرها.

الحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل، والتدفئة في الشتاء تجعل الهواء داخل المنزل جاف، مما يزيد جفاف البشرة، لذا استخدمي مرطب هواء أو ضعي إناء ماء بجانب مصدر التدفئة لترطيب الجو.

