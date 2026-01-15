حضريه بنفسك، سيروم لترطيب وتغذية البشرة فى الشتاء

18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تؤثر سلبا على صحة البشرة، حيث تتعرض للجفاف، التشقق، والبهتان بسبب انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة في الجو.

ومع كثرة استخدام السخانات والمياه الساخنة، تفقد البشرة زيوتها الطبيعية، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى عناية خاصة، لذا السيروم الطبيعي من أفضل الحلول الفعالة لترطيب وتغذية البشرة بعمق، خاصة إذا تم تحضيره من مكونات طبيعية آمنة وخالية من المواد الكيميائية الضارة.

تقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن السيروم يمنح البشرة ترطيب عميق يدوم لفترات طويلة، ويعمل على تغذية البشرة بالفيتامينات والمعادن، وتقليل التشققات والاحمرار الناتج عن البرد، كما يعمل على تحسين مرونة الجلد ومنع ظهور الخطوط الدقيقة، ومنح البشرة مظهرا ناعما ومشرقا، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة خاصة الحساسة.

سيروم طبيعي لترطيب وتغذية البشرة

سيروم طبيعي لترطيب البشرة في الشتاء

وأضافت نادية، أنه يمكن تحضير سيروم طبيعي لترطيب وتغذية البشرة فى الشتاء.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

1 ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

1 ملعقة صغيرة زيت أرجان

1 ملعقة كبيرة جل الصبار الطبيعي

كبسولة واحدة فيتامين E

3 قطرات زيت الورد الطبيعي اختياري

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي نظيف، نخلط زيت اللوز الحلو مع زيت الجوجوبا جيدا.

نضيف زيت الأرجان إلى الخليط مع التقليب المستمر.

نفتح كبسولة فيتامين E ونضيف محتواها إلى الزيوت.

نضيف جل الصبار ونقلب بلطف حتى نحصل على قوام متجانس.

نضيف قطرات زيت الورد ونخلط مرة أخيرة.

يحفظ السيروم في زجاجة داكنة محكمة الغلق بعيدا عن الضوء والحرارة.

ثم تنظف البشرة جيدا بالغسول المناسب.

تجفف البشرة بلطف دون فرك.

توضع 3 إلى 4 قطرات من السيروم على الوجه والرقبة.

يدلك بلطف بحركات دائرية حتى تمتصه البشرة تماما.

يفضل استخدامه مرتين يوميا، صباحا ومساء، خاصة قبل النوم.

يفضل اختبار السيروم على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.

يجب الاستمرار في الاستخدام للحصول على أفضل النتائج.

يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا لدعم ترطيب البشرة من الداخل.

استخدمى كريما واقيا من الشمس صباحا حتى في فصل الشتاء.

يجب حفظ السيروم في مكان بارد نسبيا لزيادة مدة صلاحيته.

