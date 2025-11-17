طرق التخلص من القشور حول الفم بمواد طبيعية وآمنة

18 حجم الخط

القشور حول الفم، من أكثر المشكلات الجلدية إزعاجًا للنساء، فهي لا تسبب مظهرًا غير مريح فقط، بل قد تكون مؤشرًا لخلل في ترطيب البشرة أو ضعف الحاجز الجلدي أو التعرض لمهيجات معينة.

وعلى الرغم من أن الكريمات الطبية قد تكون فعّالة، إلا أن الكثير من النساء يفضلن اللجوء إلى الطرق الطبيعية الآمنة، خاصة إذا كانت المشكلة بسيطة أو ناتجة عن عوامل خارجية مثل تغير الطقس أو الجفاف.

وضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التخلص من القشور حول الفم يعتمد على الترطيب، والتهدئة، والابتعاد عن المهيجات، مع استخدام طرق طبيعية لطيفة لا تُجهد البشرة.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن معظم الحالات تتحسن خلال أسبوع إلى عشرة أيام من الالتزام بالوصفات، لكن إذا استمرت القشور لفترات طويلة أو صاحبها ألم شديد أو التهاب، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيب جلدية للتأكد من عدم وجود التهاب حول الفم أو أكزيما.

في هذا التقرير، توضح خبيرة العناية بالبشرة لكِ، أهم أسباب ظهور القشور حول الفم، ثم تستعرض طرقًا طبيعية وآمنة للتخلص منها مع نصائح للحفاظ على المنطقة ناعمة وصحية لفترات طويلة.

لماذا تظهر القشور حول الفم؟



ظهور القشور حول الفم قد يكون له عدة أسباب، أهمها:



الجفاف الشديد:

في الشتاء أو مع التعرض للهواء الجاف، يفقد الجلد رطوبته بسرعة، فتظهر تشققات وقشور، خصوصًا حول الفم لأن الجلد في هذه المنطقة رقيق بطبيعته.



استخدام مستحضرات غير مناسبة:

بعض معاجين الأسنان، خصوصًا التي تحتوي على الفلورايد بتركيز عالٍ أو المواد المبيضة، قد تسبب حساسية وتهيجًا يؤديان إلى ظهور القشور.



اللعق المستمر للشفاه والمنطقة حولها:

كثير من النساء يقومّون بهذه الحركة دون وعي، لكنها في الواقع تزيد الجفاف وتفاقم القشور.



الحساسية تجاه الطعام أو الجو:

بعض الأطعمة مثل الحمضيات والطماطم قد تزيد الالتهابات حول الفم عند أصحاب البشرة الحساسة.



ضعف الحاجز الجلدي:

نتيجة الإفراط في استخدام المقشرات أو الغسولات القاسية.



طرق طبيعية وآمنة للتخلص من القشور حول الفم

1. ترطيب المنطقة بزيوت طبيعية مغذية

الخطوة الأهم في علاج القشور هي استعادة الترطيب العميق، وذلك باستخدام زيوت طبيعية لها قدرة على اختراق الجلد وتهدئته:



زيت جوز الهند البكر:

يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب والميكروبات، ما يجعله مثاليًا للمنطقة حول الفم. يتم وضع نقطة صغيرة وتدليكها برفق مرتين يوميًا.



زيت اللوز الحلو:

غني بفيتامين E ويعيد للجلد مرونته. يمكن استخدامه ليلًا قبل النوم كمرطب لطيف.



زيت الزيتون البكر:

مناسب للنساء ذوات البشرة الجافة، لكن يكفي استخدامه كمية صغيرة جدًا حتى لا يسبب لمعانًا أو انسدادًا للمسام.



2. استخدام ماسكات طبيعية مهدئة

بدلًا من الوصفات القاسية التي تحتوي على الليمون أو الخل، يُفضَّل استخدام ماسكات لطيفة مناسبة للمنطقة الحساسة حول الفم:

ماسك العسل والزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي

يُوضع الخليط لمدة 10–15 دقيقة.

النتيجة: ترطيب عميق، تهدئة، تقليل القشور خلال أيام قليلة.



ماسك الخيار المبشور

الخيار مليء بالماء وله تأثير مبرد ومهدئ.

يتم وضع مبشور الخيار لمدة 10 دقائق يوميًا.

النتيجة: تقليل الالتهاب والاحمرار.

جيل الصبار الطبيعي (Aloe Vera)

إذا كان لديكِ الصبار في المنزل، فقومي باستخلاص الجيل الداخلي واستخدميه كمرطب يومي.

النتيجة: يقلل القشور ويصلح الخلايا بسرعة.

ازالة القشور حول الفم

3. تقشير لطيف مرة أو مرتين أسبوعيًا

المقشرات القاسية قد تزيد المشكلة سوءًا، لذا يجب اختيار تقشير طبيعي خفيف:

سكراب الشوفان المهدئ

ملعقة شوفان مطحون

قطرات ماء أو حليب

يصنع منه عجينة لينة وتُفرك برفق شديد لمدة دقيقة واحدة فقط.

سكراب العسل والسكر الناعم

نصف ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة عسل

يُستخدم مرة أسبوعيًا فقط.

الفائدة: إزالة القشور دون تهيج الجلد.



4. ترميم الحاجز الجلدي بمواد طبيعية

الحاجز الجلدي قد يضعف، فيصبح الجلد أكثر عرضة للاحمرار والقشور. هذه مواد طبيعية تساعد على ترميمه:

زبدة الشيا الخام:

غنية بالأحماض الدهنية، وتعيد بناء طبقات الجلد. يمكن وضع طبقة خفيفة ليلًا.

الفازلين (رغم أنه ليس طبيعيًا بنسبة 100%)

لكنه آمن جدًا ويحبسه الأطباء لترميم الجلد. يوضع كطبقة عازلة وقت النوم، خاصة في الشتاء.

5. تجنب المنتجات المهيجة

للتخلص من القشور بسرعة، تجنبي ما يلي لمدة أسبوع على الأقل:

معجون أسنان مبيض

الليمون أو الخل على البشرة

المقشرات القوية

العطور مباشرة على الجلد

أحمر الشفاه غير الأصلي أو الثقيل

6. شرب الماء وتناول أطعمة ترطّب البشرة

الترطيب من الداخل لا يقل أهمية عن الترطيب من الخارج.

من الأطعمة المفيدة للجلد حول الفم:

الخيار

البطيخ

البرتقال والجريب فروت (مع غسل الفم جيدًا بعدها)

الأفوكادو

عين الجمل واللوز

الزبادي

كما يُفضل شرب 6–8 أكواب ماء على مدار اليوم.

7. عادات يومية تمنع عودة القشور

استخدام مرطّب خفيف صباحًا وثقيل ليلًا.

عدم اللجوء للتقشير أكثر من مرتين أسبوعيًا.

استخدام واقي شمس مناسب للبشرة الحساسة.

تجنب لعق الشفاه نهائيًا.

تغيير معجون الأسنان إذا شككتِ بأنه يسبب تهيجًا.

تجنب ملامسة الوجه بيدين غير نظيفتين.

