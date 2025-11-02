أهمية الكريم المرطب للبشرة وأنواعه وطرق استخدامه

اختيار الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة من أهم خطوات العناية اليومية، لأنه يساعد على الحفاظ على ترطيب الجلد، ومنع الجفاف أو اللمعان الزائد، وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.

ولكي يكون المرطب فعال، لا بد من اختيار النوع المناسب وفقا لطبيعة بشرتك واحتياجاتها الخاصة، حفاظا على جمال وشباب البشرة.

أهمية الكريم المرطب للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن المرطب ليس مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة للحفاظ على صحة البشرة، لأنه:-

يمنع فقدان الماء من طبقات الجلد.

يحمي البشرة من التشقق والجفاف.

يساعد في تجديد خلايا البشرة.

يكون طبقة حماية ضد الملوثات وأشعة الشمس.

يمنح البشرة ملمس ناعم ومظهر صحي ومشرق.

ترطيب البشرة

خطوات اختيار الكريم المرطب المناسب لبشرتك

وأضافت نادية، أنه قبل اختيار المرطب، يجب أولا معرفة نوع بشرتك، لأن كل نوع يحتاج إلى مكونات مختلفة، ومن أنواع البشرة:-

البشرة الجافة، وتكون خشنة الملمس، ومشدودة، وقد تتقشر في بعض المناطق، وتحتاج إلى مرطبات غنية بالزيوت الطبيعية والزبدات، مثل زبدة الشيا، أو زيت جوز الهند، أو الجلسرين، ويفضل استخدام كريم ثقيل القوام ليمنح ترطيب عميق. البشرة الدهنية، وتتميز بإفراز زائد للزيوت ولمعان في منطقة الأنف والجبهة، وتحتاج إلى مرطب خفيف خالى من الزيوت، يحتوي على مواد مثل الهيالورونيك أسيد أو الجلسرين، ويفضل اختيار تركيبة “جل” أو “لوشن” سريع الامتصاص لا تسد المسام. البشرة المختلطة، وتكون دهنية في منطقة الـ T (الأنف والجبهة والذقن)، وجافة في الخدين، ومن الأفضل اختيار مرطب خفيف ومتوازن يمنح الترطيب دون زيادة الزيوت، مثل الكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا. البشرة الحساسة، وتتأثر بسهولة بالعطور أو المواد الكيميائية، ويجب اختيار مرطب مخصص للبشرة الحساسة، خالى من العطور والكحول، ويفضل أن يحتوي على مكونات مهدئة مثل البابونج أو الشوفان أو الألوفيرا. البشرة العادية، متوازنة، لا تعاني من الجفاف أو الدهون الزائدة، وتحتاج إلى مرطب خفيف يحافظ على هذا التوازن، ويفضل أن يحتوي على فيتامينات مغذية مثل E وC.

طرق اختيار المرطب وفقا للوقت والموسم

وتابعت، أن نوع الكريم يختلف مع الليل والنهار وكذلك فى الفصول، وذلك على النحو التالي:-

في النهار، استخدمي مرطب يحتوي على واقى من الشمس (SPF 15 أو أكثر).

في الليل، اختاري مرطب مغذي أكثر بتركيبة غنية بالفيتامينات والزيوت.

في الصيف، الأفضل مرطب خفيف غير دهني.

في الشتاء، استخدمي كريم أكثر كثافة لحماية البشرة من الجفاف الناتج عن البرد.

نصائح لاستخدام المرطب بطريقة صحيحة

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند استخدام الكريم المرطب، منها:-

اغسلي وجهك جيدا قبل وضع الكريم.

ضعي كمية صغيرة على الوجه والرقبة.

دلكي بلطف بحركات دائرية حتى تمتص البشرة الكريم تماما.

استخدميه مرتين يوميا، صباحا ومساء.

لا تنسي ترطيب اليدين والشفاه أيضا.

