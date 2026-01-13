أطعمة تحمي البشرة من الجفاف والتشقق في الطقس البارد

18 حجم الخط

أطعمة تحمي البشرة، في فصل الشتاء والطقس البارد، تعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة جفاف البشرة وتشققها، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة التعرض للهواء البارد، واستخدام المياه الساخنة بشكل متكرر.





وعلى الرغم من أهمية العناية الخارجية بالكريمات والزيوت، فإن التغذية السليمة تلعب دورًا أساسيًا لا يقل أهمية في حماية البشرة من الداخل، وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ومقاومة التشققات.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن حماية البشرة من الجفاف والتشقق في الطقس البارد تبدأ من الداخل قبل الخارج.





أطعمة تحمي البشرة من الجفاف والتشقق



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أفضل الأطعمة التي تحمي البشرة من الجفاف والتشقق في الطقس البارد، مع توضيح فوائدها وكيفية إدخالها في النظام الغذائي اليومي.



أولًا: الأفوكادو – ترطيب عميق من الداخل

يُعد الأفوكادو من أفضل الأطعمة الداعمة لصحة البشرة في الشتاء، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا 9. هذه الدهون تساعد على تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة، مما يقلل فقدان الماء ويحافظ على نعومتها. كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين E، المعروف بدوره في حماية الجلد من الجفاف والتلف الناتج عن العوامل الجوية القاسية. يمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، أو عمل مهروس أفوكادو مع زيت الزيتون والليمون.

ثانيًا: الأسماك الدهنية – درع واقٍ للبشرة

السلمون، والتونة، والسردين من أهم مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهابات الجلدية وتحافظ على مرونة البشرة. أوميجا 3 تلعب دورًا مهمًا في تقليل الجفاف والحكة التي تزداد في الشتاء، كما تساعد على تهدئة البشرة الحساسة والمعرضة للتشقق. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

ثالثًا: المكسرات والبذور – غذاء غني بالزيوت الطبيعية

اللوز، والجوز، والبندق، وبذور الكتان، وبذور الشيا، كلها أطعمة مثالية لحماية البشرة من الجفاف. فهي غنية بالدهون الصحية، وفيتامين E، والزنك، وهي عناصر أساسية للحفاظ على نعومة الجلد وتسريع تجديد الخلايا. حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا كافية لدعم صحة البشرة، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان كوجبة فطور شتوية مغذية.

رابعًا: زيت الزيتون – كنز شتوي للبشرة

زيت الزيتون البِكر الممتاز ليس فقط عنصرًا أساسيًا في المطبخ، بل هو غذاء فعّال لترطيب البشرة من الداخل. يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، بالإضافة إلى فيتامين E، مما يساعد على حماية الجلد من الجفاف والتشقق. استخدام زيت الزيتون في الطهي الخفيف أو إضافته إلى السلطات يمد الجسم بدهون صحية تحافظ على مرونة البشرة ولمعانها الطبيعي.

خامسًا: الخضروات الورقية الداكنة – ترطيب وتغذية

السبانخ، والجرجير، والكرنب، والخس من الخضروات الغنية بالماء، والفيتامينات، والمعادن الضرورية لصحة الجلد. تحتوي هذه الخضروات على فيتامين A الذي يساعد في تجديد خلايا البشرة، وفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحمي الجلد من التشقق ويزيد من مرونته. إدخال طبق سلطة خضراء يوميًا يعد خطوة بسيطة وفعالة للحفاظ على بشرة صحية في الشتاء.

أطعمة لترطيب البشرة

سادسًا: الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات

البرتقال، واليوسفي، والجريب فروت، والكيوي، والتفاح من الفواكه الشتوية التي تساهم في ترطيب البشرة. فيتامين C الموجود بكثرة في هذه الفواكه يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، ويحمي البشرة من الجفاف الناتج عن الطقس البارد. كما أن محتواها العالي من الماء يساهم في ترطيب الجسم بشكل عام، مما ينعكس إيجابًا على البشرة.

سابعًا: البطاطا الحلوة – حماية من الداخل

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجلد ومنع جفافه. هذا الفيتامين يساعد على تقوية الطبقة الخارجية للبشرة، مما يجعلها أكثر مقاومة للتشقق. يمكن تناول البطاطا الحلوة مشوية أو مسلوقة كوجبة شتوية دافئة ومغذية.



ثامنًا: الزبادي ومنتجات الألبان

الزبادي غني بالبروبيوتيك التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس على نضارة البشرة وترطيبها. كما يحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين B، وهي عناصر تساعد في إصلاح الجلد الجاف والمتشقق. يُفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المُحلى للحصول على فوائده كاملة.

تاسعًا: شرب الماء والمشروبات الدافئة

رغم أن الماء ليس طعامًا، إلا أنه عنصر أساسي لا غنى عنه لحماية البشرة من الجفاف. في الشتاء يقل الإحساس بالعطش، مما يؤدي إلى نقص شرب السوائل. لذلك يُنصح بالحرص على شرب كميات كافية من الماء، مع الاعتماد على المشروبات الدافئة مثل الأعشاب الطبيعية والشوربات، التي تساهم في ترطيب الجسم والبشرة.

نصائح غذائية إضافية لبشرة صحية في الشتاء

تقليل تناول السكريات والأطعمة المصنعة، لأنها تزيد من جفاف البشرة.

الاهتمام بتناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين، والدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة.

عدم الإفراط في شرب الكافيين لأنه قد يسبب فقدان السوائل.



اختيار الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، وشرب كميات كافية من السوائل، كلها عوامل أساسية للحفاظ على بشرة ناعمة، مرنة، ومشرقة طوال فصل الشتاء. ومع الاستمرار على نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن تقليل آثار الطقس البارد والاستمتاع ببشرة صحية دون معاناة.

