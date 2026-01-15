18 حجم الخط

نصائح من الطبيعة للحفاظ على إشراقة بشرتك، بدون مكياج خلال الشتاء، حلول فصل الشتاء، تعاني كثير من النساء من بهتان البشرة، الجفاف، التقشر، وظهور علامات الإرهاق بشكل أوضح، وهو ما يدفع البعض للاعتماد المفرط على المكياج لإخفاء هذه المشكلات.



لكن الحقيقة أن الطبيعة تمنحنا كنزًا حقيقيًا من الحلول البسيطة والآمنة التي تساعد على استعادة إشراقة البشرة والحفاظ على نضارتها بدون مكياج، حتى في أقسى أيام الشتاء برودة وجفافًا.



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن الشتاء لا يعني بالضرورة بشرة باهتة أو متعبة. بالعكس، يمكن لهذا الفصل أن يكون فرصة حقيقية لاستعادة جمالك الطبيعي إذا أحسنتِ التعامل معه.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الطبيعة تمنحنا حلولًا آمنة، فعالة، وغير مكلفة، فقط تحتاج إلى بعض الالتزام والصبر. وعندما تعتاد بشرتك على العناية الطبيعية، ستلاحظين أنك لم تعودي بحاجة للمكياج لإخفاء العيوب، بل ستستخدمينه – إن رغبتِ – كخيار وليس كضرورة.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من النصائح الطبيعية الفعالة التي تضمن لكِ بشرة صحية، مشرقة، ومتوازنة طوال فصل الشتاء.

الترطيب الطبيعي أساس الإشراقة لبشرتك

الهواء البارد مع التدفئة الداخلية يفقدان البشرة نسبة كبيرة من رطوبتها، لذلك يصبح الترطيب الطبيعي ضرورة لا رفاهية.

زيت الزيتون البِكر: يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تحمي البشرة من الجفاف وتغذيها بعمق. يمكن تدليك بضع قطرات منه على بشرة رطبة قبل النوم.

زيت اللوز الحلو: مثالي للبشرة الحساسة، ويساعد على تنعيم الجلد وإكسابه لمعانًا صحيًا.

زبدة الشيا الخام: تشكل طبقة واقية تمنع فقدان الرطوبة، وتناسب المناطق شديدة الجفاف مثل الخدين وحول الفم.

الالتزام بالزيوت الطبيعية بدل الكريمات الكيميائية الثقيلة يمنح البشرة فرصة للتنفس والتجدد.

شرب السوائل الدافئة… جمال من الداخل

كثير من النساء يقللن من شرب الماء في الشتاء دون الانتباه لتأثير ذلك على البشرة.

الماء الدافئ صباحًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

اليانسون، الكراوية، والبابونج تهدئ البشرة من الداخل وتقلل الالتهابات.

مغلي القرفة مع الزنجبيل يعزز تدفق الدم إلى الجلد، ما يمنح الوجه لونًا ورديًا طبيعيًا.

البشرة التي تحصل على ترطيب كافٍ من الداخل تبدو أكثر امتلاءً وحيوية، حتى بدون أي مستحضرات تجميل.

أقنعة طبيعية تعيد النضارة للبشرة

الأقنعة الطبيعية من أفضل الوسائل لاستعادة إشراقة البشرة خلال الشتاء:

ماسكات لنضارة البشرة

ماسك العسل والزبادي: يرطب، يغذي، ويمنح البشرة ملمسًا ناعمًا.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون: مثالي للبشرة الجافة والمتعبة.

ماسك الشوفان والحليب: يهدئ الاحمرار ويقشر البشرة بلطف.

يُفضل استخدام الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

التغذية الشتوية سر البشرة المشرقة

ما تأكلينه ينعكس مباشرة على بشرتك، خاصة في الشتاء:

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير تمد البشرة بالحديد والفيتامينات.

الخضراوات الجذرية كالجزر والبطاطا الحلوة غنية بالبيتاكاروتين.

المكسرات والبذور مثل السمسم وبذور الكتان تحتوي على دهون صحية تحافظ على مرونة الجلد.

التغذية المتوازنة تقلل الحاجة للمكياج لأنها تعالج المشكلة من جذورها.

تقشير طبيعي لطيف بدون قسوة

التقشير مهم لإزالة الخلايا الميتة التي تسبب بهتان البشرة، لكن الشتاء يتطلب عناية خاصة.

تقشير البشرة

سكر بني مع زيت جوز الهند لتقشير لطيف.

القهوة المطحونة مع العسل لتنشيط الدورة الدموية.

دقيق الأرز مع ماء الورد لتفتيح طبيعي.

يُنصح بالتقشير مرة واحدة أسبوعيًا فقط لتجنب التهيج.

النوم والراحة… جمال مجاني

قلة النوم تظهر فورًا على البشرة في شكل هالات سوداء وشحوب.

النوم المبكر يسمح للبشرة بإصلاح خلاياها.

استخدام وسادة قطنية نظيفة يقلل الاحتكاك.

تهوية الغرفة وترطيب الجو يساعدان على منع جفاف الجلد أثناء النوم.

بشرة نائمة جيدًا لا تحتاج لمكياج لإخفاء التعب.

التعرض المعتدل للشمس

رغم برودة الجو، تظل أشعة الشمس الشتوية مصدرًا طبيعيًا لفيتامين D الذي يدعم صحة البشرة.

التعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة صباحًا.

استخدام واقٍ شمسي طبيعي أو خفيف إذا لزم الأمر.

الشمس تحفز إنتاج الكولاجين وتحسن لون البشرة بشكل ملحوظ.

التقليل من العادات الضارة

للحفاظ على إشراقة طبيعية بدون مكياج، تجنبي:

غسل الوجه بالماء الساخن.

استخدام الصابون القاسي.

الإكثار من الكافيين وقلة شرب الماء.

لمس الوجه باستمرار.

هذه العادات البسيطة قد تُفسد كل محاولات العناية.

