كيف تختارين مرطبًا يتناسب مع نوع بشرتك؟

اختيار المرطب المناسب، خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، فهو لا يقتصر على ترطيب السطح الخارجي فقط، بل يساعد في الحفاظ على توازن البشرة وصحتها على المدى الطويل.



ورغم أن الترطيب يبدو مهمة بسيطة، فإن اختيار النوع الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مثل زيادة الدهون أو الجفاف أو ظهور الحبوب. لذلك، من المهم أن تفهمي نوع بشرتك أولًا، ثم تختاري ما يناسبها من المكونات والقوامات لضمان الحصول على بشرة صحية ومشرقة.

أهمية استخدام المرطب يوميًا

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن بعض النساء قد تظن أن الترطيب ضروري فقط للبشرة الجافة، لكن الحقيقة أن جميع أنواع البشرة تحتاج إلى الترطيب يوميًا.

فالبشرة تفقد جزءًا من رطوبتها باستمرار بسبب العوامل الخارجية مثل الشمس والهواء البارد والمكيفات والغسول، مما يجعلها بحاجة إلى تعويض الترطيب للحفاظ على مرونتها وحيويتها.

اختيار مرطب لبشرتك



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن المرطب الجيد يكوّن طبقة واقية على سطح الجلد تمنع فقدان الماء وتساعد على إصلاح الحاجز الجلدي، كما يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ويزيد من قدرتها على مقاومة العوامل البيئية الضارة.

تحديد نوع البشرة

قبل اختيار أي منتج، من الضروري أن تعرفي نوع بشرتك لتفهمي احتياجاتها الخاصة. يمكن تقسيم أنواع البشرة إلى:

البشرة الدهنية:

تفرز الزيوت بكثرة، خاصة في منطقة الجبهة والأنف والذقن (منطقة الـT). تبدو لامعة وقد تعاني من الرؤوس السوداء وحب الشباب.

البشرة الجافة:

تفتقر إلى الترطيب الطبيعي، وغالبًا ما تشعرين فيها بالشد بعد الغسيل، وقد يظهر بها تقشر أو خشونة.

البشرة المختلطة:

تجمع بين الجافة والدهنية؛ فتكون منطقة الـT دهنية بينما الخدين جافين أو عاديين.

البشرة الحساسة:

تميل إلى التهيج بسرعة عند استخدام منتجات جديدة، وقد تصاب بالاحمرار أو الحكة.

معرفة نوع بشرتك بدقة ستساعدك على تجنب المكونات التي قد تضرها واختيار المرطب الذي يلبي احتياجاتها.

كيف تختارين المرطب المناسب لكل نوع من أنواع البشرة

1. مرطب البشرة الدهنية:

الكثير من النساء ذوات البشرة الدهنية يعتقدن أن الترطيب يزيد من لمعان الوجه، لكن هذا مفهوم خاطئ. فعدم الترطيب يدفع البشرة لإفراز المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف، مما يزيد المشكلة سوءًا.

اختاري مرطبًا يحتوي على:

قوام خفيف مثل الجل أو اللوشن.

خالي من الزيوت (Oil-Free) حتى لا يزيد اللمعان.

مكونات منظمة للدهون مثل النياسيناميد أو الزنك أو حمض الساليسيليك.

حمض الهيالورونيك الذي يرطب بعمق دون أن يثقل البشرة.

كما يفضل أن يكون المرطب غير كوميدوجينيك (أي لا يسد المسام). مثال على القوام المناسب: جل مرطب شفاف سريع الامتصاص يمنح إحساسًا بالانتعاش.

2. مرطب البشرة الجافة:

البشرة الجافة تحتاج إلى ترطيب غني يعوضها عن نقص الزيوت الطبيعية، لذا اختاري مرطبًا بقوام كريمي يحتوي على مكونات مغذية ومرطبة بعمق مثل:

زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو لتغذية الجلد.

الجلسرين والسيراميد للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الطبقات الجلدية.

فيتامين E والألوفيرا لتجديد الخلايا وتهدئة البشرة.

ويُفضل استخدام المرطب مرتين يوميًا بعد الغسيل مباشرة، مع تدليك لطيف لمساعدة المكونات على التغلغل. كما يُستحسن وضع طبقة إضافية ليلًا قبل النوم لأن البشرة الجافة تكون أكثر تقبلًا للعلاج الليلي.

3. مرطب البشرة المختلطة:

البشرة المختلطة تحتاج إلى توازن بين الترطيب وتقليل اللمعان. الحل هو استخدام مرطب مزدوج المفعول أو تطبيق نوعين مختلفين: واحد خفيف في منطقة الـT وآخر غني قليلًا على الخدين.

اختاري مرطبًا يحتوي على:

قوام خفيف متوازن مثل الجل-كريم.

مكونات مرطبة خالية من الزيوت مثل الهيالورونيك والجلسرين.

مواد مهدئة مثل الألوفيرا أو البابونج لتقليل أي تهيج.

مكونات تمتص الدهون الزائدة كخلاصة الخيار أو الشاي الأخضر.

يجب أن يكون المرطب سريع الامتصاص حتى لا يترك ملمسًا دهنيًا، ومع ذلك يمنح الخدين الترطيب الكافي.

اختيار المرطب الجيد

نصائح هامة لاختيار واستخدام المرطب

اختاري المرطب حسب الموسم: في الشتاء استخدمي قوامًا أغنى قليلًا، بينما في الصيف اختاري تركيبة خفيفة منعشة.

استخدمي المرطب بعد الغسيل مباشرة، لأن البشرة الرطبة تمتص المكونات بشكل أفضل.

اختبري المنتج على منطقة صغيرة من الوجه أولًا، خاصة لو كانت بشرتك حساسة.

ابحثي عن مرطب يحتوي على واقٍ من الشمس نهارًا (SPF 15 أو أكثر).

لا تخلطي منتجات كثيرة في وقت واحد حتى لا تجهدي بشرتك.

اختاري المرطب الخالي من العطور إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة للتهيج.

غيري نوع المرطب عند الحاجة، فالبشرة تتأثر بالعمر، والطقس، والهرمونات.

مكونات يجب الحذر منها



بعض المكونات قد تضر البشرة بدل أن تنفعها، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة للحبوب. من الأفضل تجنب المرطبات التي تحتوي على:

الكحول بنسب عالية لأنه يجفف البشرة.

العطور الصناعية التي قد تسبب تحسسًا.

الزيوت المعدنية أو الفازلين في البشرة الدهنية.

الألوان الصناعية.

إشارات تدل على أن المرطب غير مناسب

ظهور حبوب أو رؤوس سوداء بعد الاستخدام.

الشعور بالشد أو الجفاف المستمر رغم الترطيب.

احمرار أو تهيج أو حكة.

في هذه الحالات، توقفي فورًا عن استخدام المنتج وجربي نوعًا آخر بتركيبة أبسط وأنسب لبشرتك.

