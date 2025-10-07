تداول 13 ألف طن بضائع و607 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (12) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(607) شاحنات و(127) سيارة.

شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(304) شاحنات و(108) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(303) شاحنات و(19) سيارة.

حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pelagos Express والحرية2، بينما تغادر السفينة Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين Pelagos Express والحرية2.

شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(179) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 670 راكبا.



