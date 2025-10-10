تداول 48 ألف طن و928 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (48000) طن بضائع و(928) شاحنة و(153) سيارة.

وصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات (35000) طن بضائع و(525) شاحنة و(120) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(403) شاحنات و(33) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة MV Mariam وعلى متنها 29 ألف طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينة Poseidon Express بينما تغادر السفينتين Pelagos Express والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية 2 وغادرت السفينة Poseidon Express. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(355) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1360 راكبا بموانيها.

