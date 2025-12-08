الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والشبورة

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ"مرسى مطروح، الاسكندرية، السلوم، العلمين،بلطيم"، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم في الساعةـ ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

محافظة أسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

