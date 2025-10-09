الخميس 09 أكتوبر 2025
تداول 24 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (24000) طن بضائع و(837) شاحنة و(160) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(436) شاحنة و(125) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (18000) طن بضائع و(401) شاحنة و(35) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pelagos Express والحرية2 بينما تغادر السفينة Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Poseidon Express وغادرت السفينتين Pelagos Express والحرية 2.

شهد ميناء نويبع تداول (1600) طن بضائع و(276) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة TARA وعلى متنها 7 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1710 راكبا بموانيها. 
 

