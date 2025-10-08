تداول 64 ألف طن و828 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(828) شاحنة و(155) سيارة.

شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(419) شاحنة و(124) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60000) طن بضائع و(409) شاحنة و(31) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Golden Shark، Poseidon Express بينما تغادر السفينة NG Pluto وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين Pelagos Express والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية2 وغادرت السفينة Poseidon Express.

شهد ميناء نويبع تداول (3600) طن بضائع و(286) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 670 راكبا.



