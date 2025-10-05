تداول 11 ألف طن و655 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة، حيث بلغ عدد السفن (13) سفينة وتم تداول (11000) طن بضائع و(655) شاحنة و(81) سيارة.

فيما شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(372) شاحنة و(53) سيارة، وشملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(283) شاحنة و(28) سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(300) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، آور، آيلة.

بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 955 راكبا بموانيها.

