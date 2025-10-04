تداول 14 ألف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (14) سفينة وتم تداول (14000) طن بضائع و(750) شاحنة و(230) سيارة،

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(400) شاحنة و(184) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(350) شاحنة و(46) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين pelagos express، الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين MEGHNA PARADISE، ALcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهى TOKYO،Pelagos Express والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(245) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها.

