السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 14 ألف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (14) سفينة وتم تداول (14000) طن بضائع و(750) شاحنة و(230) سيارة، 

حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(400) شاحنة و(184) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(350) شاحنة و(46) سيارة.


استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين pelagos express، الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين MEGHNA PARADISE، ALcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهى TOKYO،Pelagos Express والحرية.

 شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(245) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة الواردات هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads