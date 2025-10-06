تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 06 أكتوبر 2025
 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (19000) طن بضائع و(767) شاحنة و(95) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(300) شاحنة و(67) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16000) طن بضائع و(467) شاحنة و(28) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما تغادر السفينتين Pelagos Express والحرية 2، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express. شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(241) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة RSM Biessed وعلى متنها 5 آلاف طن دقيقة متجهة لليمن والسفينة Queen Rinas.
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 955 راكبا بموانيها. 
 

