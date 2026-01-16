ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة ويودع 9 خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة، في حين غادرت 9 سفن، ليصبح إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 25 سفينة، في ظل انتظام حركة الملاحة البحرية بالميناء.

حركة الصادر من البضائع العامة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8256 طن، شملت 1051 طن كلينكر، و1000 طن ملح، و740 طن حديد، و3565 طن أسمنت معبأ، إضافة إلى 1900 طن بضائع متنوعة، ما يعكس النشاط المتواصل لتصدير المنتجات المختلفة من الميناء.

حركة الوارد من البضائع العامة

سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 45037 طن، تضمنت 10397 طن خردة، و13845 طن ذرة، و12500 طن سكر، و1685 طن حديد، و1281 طن زيت طعام، و5329 طن قمح، ما يؤكد قدرة الميناء على استيعاب الشحنات الواردة بكفاءة عالية.

حركة الحاويات

بلغت حركة الحاويات الصادرة 816 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة 261 حاوية مكافئة، كما سجل عدد حاويات الترانزيت 2151 حاوية مكافئة، وهو ما يعكس الدور الحيوي للميناء في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 29112 طن، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 40547 طن، ما يضمن توافر الاحتياجات الاستراتيجية من القمح.

حركة القطارات والشاحنات

غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5562 حركة، مؤكدًا انتظام العمليات اللوجستية بالميناء.

