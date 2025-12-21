تداول 27 سفينة بضائع بميناء دمياط وسط نشاط ملحوظ في الصادرات والواردات

18 حجم الخط

شهد ميناء دمياط، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة الملاحة وتداول السفن، حيث استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة بضائع، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة والمتداولة بالميناء إلى 27 سفينة، في مؤشر واضح على انتظام العمل داخل ارصفة الميناء واستقرار حركة التجارة البحرية.



30350 طنا صادرات بضائع عامة متنوعة

وأكد البيان الصادر عن هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة سجلت 30350 طنا، شملت 13200 طن يوريا، و2660 طن مولاس، و900 طن حديد، و2400 طن علف بنجر، الى جانب 11190 طن بضائع متنوعة، ما يعكس تنوع المنتجات المصدرة وقدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع بكفاءة.



66069 طنا واردات تلبي احتياجات السوق

وفيما يتعلق بحركة الوارد، بلغت كمية البضائع العامة الواردة عبر الميناء 66069 طنا، تضمنت 3500 طن حديد، و1046 طن خشب زان، و795 طن ابلاكاش، و17983 طن خردة، و26886 طن ذرة، و2500 طن كسب عباد، و13359 طن قمح، بما يسهم في دعم القطاعات الصناعية والزراعية وتوفير احتياجات السوق المحلية.



نشاط ملحوظ في تداول الحاويات والترانزيت

كما سجل الميناء نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات، حيث بلغ عدد الحاويات الصادر 418 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد حاويات الترانزيت الى 1893 حاوية مكافئة، وهو ما يعكس الدور الحيوي لميناء دمياط كمركز لوجستي مهم في حركة التجارة الإقليمية والدولية.



أرصدة مطمئنة للقمح وحركة شاحنات كثيفة

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 101069 طنا من القمح، بينما سجل رصيد مخازن القطاع الخاص 71589 طنا، كما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4575 حركة، في ظل استمرار جهود إدارة الميناء لتسهيل حركة النقل وضمان سرعة تداول البضائع بكفاءة عالية.

