أوقاف دمياط تنفذ برامج دعوية وتثقيفية متكاملة لترسيخ الوعي الديني (صور)

البرامج الدعوية والتثقيفية
البرامج الدعوية والتثقيفية داخل المساجد بدمياط
تنفذ مديرية أوقاف دمياط حزمة متكاملة من البرامج الدعوية والتثقيفية داخل المساجد، في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى بناء الوعي الديني الرشيد، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم لدى مختلف فئات المجتمع، صغارا وكبارا.

البرنامج التثقيفي للطفل ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

وفي هذا السياق، نظمت مديرية أوقاف دمياط فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بالمساجد، بمشاركة الأئمة والواعظات، وذلك ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، التي تستهدف غرس القيم الدينية الصحيحة، وبناء الوعي الفكري والسلوكي لدى النشء، من خلال أساليب مبسطة تتناسب مع أعمار الأطفال.
مشاركة متميزة وفقرات تربوية هادفة.

وشهدت فعاليات البرنامج التثقيفي مشاركة متميزة من الأطفال، حيث تنوعت الفقرات بين إبراز المواهب، وتلاوات عطرة لحفظة القرآن الكريم، إلى جانب فقرات الإنشاد الديني والابتهالات، في أجواء إيمانية وتربوية هدفت إلى تعزيز الأخلاق الحميدة، وروح الانتماء، وحب الوطن.

البرامج الدعوية والتثقيفية داخل المساجد بدمياط
البرامج الدعوية والتثقيفية داخل المساجد بدمياط

 

 


نور التلاوة في المقارئ التعليمية للجمهور


وفي إطار العناية بالقرآن الكريم، نظمت مديرية اوقاف دمياط أيضا فعاليات المقارئ التعليمية للجمهور بالمساجد، ضمن مبادرة صحح تلاوتك، والتي تهدف الى نشر صحيح التلاوة، وترسيخ الفهم السليم لكتاب الله تعالى، وتعليم أحكام التلاوة والتجويد بصورة عملية.


تعليم تطبيقي وتصحيح الأخطاء الشائعة


وتهدف المقارئ التعليمية إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن الكريم، من خلال التلقي المباشر على أيدي الأئمة المتخصصين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني للمشاركين، وتعزيز الخشوع وحسن التلاوة.


إقبال جماهيري وبناء وعي ديني رشيد


وشهدت المقارئ إقبالا جماهيريا ملحوظا من رواد المساجد بمختلف الأعمار، حيث أتاحت لهم فرصة التعلم والتفاعل وطرح الأسئلة في أجواء إيمانية، ساهمت في تعميق الفهم الصحيح للدين، وربط المجتمع بالقران الكريم تلاوة وتدبرا.


استمرار البرامج وتحقيق رسالة الأوقاف


وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرارها في تنفيذ هذه البرامج الدعوية والتثقيفية، انطلاقا من دورها في خدمة القرآن وأهله، وبناء الوعي الديني الرشيد، وتحقيق رسالة وزارة الأوقاف في نشر علوم القرآن، وإعداد جيل واع يتمسك بالقيم الدينية الصحيحة ويسهم في بناء مجتمع متماسك.

