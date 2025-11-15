السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء دمياط: 27 سفينة في الميناء ومخزون القمح يتجاوز 86 ألف طن

ميناء دمياط
ميناء دمياط
18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، في الوقت الذي غادرت فيه 8 سفن أخرى، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة.

حركة الصادرات من البضائع


شهدت حركة الصادر من البضائع العامة تداول 13846 طن، تنوعت بين 4000 طن يوريا، و3311 طن جبس معبأ، و1869 طن ملح معبأ، إضافة إلى 4666 طن بضائع متنوعة.

الواردات من البضائع العامة


بلغ إجمالي الوارد من البضائع العامة 43657 طن، شملت 9019 طن ذرة، و16240 طن قمح، و3191 طن حديد، و7535 طن خردة، و1264 طن خشب زان، و1908 طن أبلاكاش، إلى جانب 4500 طن زيت طعام.

مخزون الحبوب والغلال


سجلت صومعة الحبوب والغلال بالقطاع العام رصيدًا قدره 86415 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 57633 طنًا.

حركة القطارات والشاحنات


غادر الميناء قطارين محملين بـ 2414 طنا من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية. كما شهدت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2626 حركة خلال نفس الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البضائع العامة الصادر من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة خازن القطاع الخاص صومعة الحبوب والغلال صوامع القليوبية ميناء دمياط دمياط هيئة ميناء دمياط

مواد متعلقة

دمياط تواصل التفوق الصحي.. المحافظ يعلن حصول المستشفى العام على اعتماد بريطاني

وصول ومغادرة 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

استقبال 13 سفينة بميناء دمياط ومغادرة 11 خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية