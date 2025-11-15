ميناء دمياط: 27 سفينة في الميناء ومخزون القمح يتجاوز 86 ألف طن

18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، في الوقت الذي غادرت فيه 8 سفن أخرى، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة.

حركة الصادرات من البضائع



شهدت حركة الصادر من البضائع العامة تداول 13846 طن، تنوعت بين 4000 طن يوريا، و3311 طن جبس معبأ، و1869 طن ملح معبأ، إضافة إلى 4666 طن بضائع متنوعة.

الواردات من البضائع العامة



بلغ إجمالي الوارد من البضائع العامة 43657 طن، شملت 9019 طن ذرة، و16240 طن قمح، و3191 طن حديد، و7535 طن خردة، و1264 طن خشب زان، و1908 طن أبلاكاش، إلى جانب 4500 طن زيت طعام.

مخزون الحبوب والغلال



سجلت صومعة الحبوب والغلال بالقطاع العام رصيدًا قدره 86415 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 57633 طنًا.

حركة القطارات والشاحنات



غادر الميناء قطارين محملين بـ 2414 طنا من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية. كما شهدت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2626 حركة خلال نفس الفترة.

