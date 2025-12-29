تداول 73 ألف طن بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت ميناء دمياط اليوم الإثنين استقبال 7 سفن، بينما غادر الميناء 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13498 طنًا، شملت 3878 طن يوريا، و2137 طن ملح، و3100 طن كلينكر، و1390 طن حديد، و1899 طن أسمنت معبأ، و1094 طن بضائع متنوعة.



حركة الوارد من البضائع العامة

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 59001 طن، تضمنت 6341 طن حديد، و1036 طن خشب زان، و65 طن معدات، و4800 طن فول، و12383 طن خردة، و22000 طن ذرة، و2681 طن عدس، و9695 طن قمح.



نشاط الحاويات والترانزيت

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 1314 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 534 حاوية مكافئة.



أرصدة القمح بالصوامع والمخازن

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 118878 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 61194 طنًا.



حركة الشاحنات

وفيما يتعلق بحركة الشاحنات، فقد بلغ عدد حركات الدخول والخروج 4987 حركة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التشغيلي داخل الميناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة التداول بميناء دمياط ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البحرية.

