الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 73 ألف طن بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
18 حجم الخط

أعلنت ميناء دمياط اليوم الإثنين استقبال 7 سفن، بينما غادر الميناء 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13498 طنًا، شملت 3878 طن يوريا، و2137 طن ملح، و3100 طن كلينكر، و1390 طن حديد، و1899 طن أسمنت معبأ، و1094 طن بضائع متنوعة.


حركة الوارد من البضائع العامة

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 59001 طن، تضمنت 6341 طن حديد، و1036 طن خشب زان، و65 طن معدات، و4800 طن فول، و12383 طن خردة، و22000 طن ذرة، و2681 طن عدس، و9695 طن قمح.


نشاط الحاويات والترانزيت

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 1314 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 534 حاوية مكافئة.


أرصدة القمح بالصوامع والمخازن

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 118878 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 61194 طنًا.
 

حركة الشاحنات 

وفيما يتعلق بحركة الشاحنات، فقد بلغ عدد حركات الدخول والخروج 4987 حركة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التشغيلي داخل الميناء.
يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة التداول بميناء دمياط ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البضائع العامة التجارة البحرية الصادر من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة صيد صومعة الحبوب والغلال ميناء دمياط اليوم ميناء دمياط

مواد متعلقة

تداول 28 سفينة بميناء دمياط واستقبال ناقلة غاز عملاقة

ميناء دمياط: 27 سفينة في الميناء ومخزون القمح يتجاوز 86 ألف طن

حركة نشطة بميناء دمياط واستقبال 10 سفن ومغادرة 14 خلال 24 ساعة

وصول ومغادرة 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ميناء دمياط يستقبل سفينة التغويز "ENERGOS WINTER"

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads