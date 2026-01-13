الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

ميناء دمياط يستقبل القنصل العام الصيني لبحث فرص التعاون والاستثمار البحري

رئيس هيئة ميناء دمياط
رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل السيد يانغ يي القنصل العام
استقبل اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السيد/ يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية هدفت إلى التعرف على إمكانات الميناء وبحث سبل تنمية وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والأنشطة اللوجستية.


حضور قيادات الميناء


جاءت الزيارة بحضور اللواء بحري أ.ح. دكتور/ أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وعدد من قيادات هيئة ميناء دمياط.


تأكيد على قوة العلاقات المصرية– الصينية


وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس هيئة ميناء دمياط بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق وتميز العلاقات المصرية – الصينية، والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في مجالات النقل البحري المختلفة، مشيرًا إلى أن ميناء دمياط أصبح أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في ضوء خطة التطوير والتحديث الشاملة التي يشهدها قطاع النقل البحري، والتي أطلقها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.


رؤية شاملة لتعزيز التنافسية

وأوضح اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي أن هيئة الميناء تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

عروض توضيحية وفرص استثمارية واعدة

وشهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية من جانب هيئة الميناء، تضمنت استعراض الموقع الاستراتيجي لميناء دمياط ضمن منظومة الموانئ المصرية والإقليمية، وأبرز المزايا التنافسية التي يتمتع بها، إلى جانب المشروعات الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الأنشطة البحرية والخدمية واللوجستية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم فرص التعاون مع الجانب الصيني.

 

رئيس هيئة <a href=
رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل السيد/ يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية 

 

 

 


استعراض أنشطة China Harbour في مصر


كما قدم الجانب الصيني عرضًا تناول أنشطة شركة China Harbour داخل جمهورية مصر العربية، ودورها في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية البحرية والموانئ، مع التأكيد على اهتمام الشركة بتوسيع نطاق التعاون مع ميناء دمياط في ضوء ما يمتلكه من إمكانات قوية وفرص واعدة للشراكة والاستثمار.


جولة بالمعرض التاريخي للميناء


وعقب اللقاء، قام الوفد الصيني بجولة داخل المعرض التاريخي لميناء دمياط، حيث استمع إلى شرح وافٍ حول مراحل تطور الميناء منذ إنشائه وحتى وصوله إلى مكانته الحالية كأحد أهم الموانئ المصرية ذات الدور المؤثر إقليميًا ودوليًا.


تفقد المشروعات القومية ومحطة «تحيا مصر1»


واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل الميناء، رافق خلالها الوفد اللواء بحري أ.ح. دكتور/ أحمد حمدي عبد العزيز، شملت أهم المرافق الحيوية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع محطة الحاويات «تحيا مصر 1»، التي تمثل نقلة نوعية في قدرات الميناء التشغيلية وتعزز دوره في خدمة حركة التجارة البحرية ودعم الاقتصاد المصري.


إشادة صينية بتطور الميناء


ومن جانبه، أشاد السيد/ يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بما شهده ميناء دمياط من تطور ملحوظ ومستوى متقدم من التنظيم والتخطيط، مؤكدًا أن الميناء يمتلك مقومات حقيقية تؤهله ليكون أحد الموانئ المحورية بالمنطقة، في ظل رؤية واضحة لتعزيز القدرات البحرية واللوجستية لمصر بما يتواكب مع حركة التجارة العالمية.

وأشار القنصل الصيني إلى اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع مصر في مجالات النقل البحري والموانئ والبنية التحتية، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تشهد نموًا متواصلًا يفتح المجال أمام فرص أوسع للشراكة والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

