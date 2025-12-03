الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هيئة ميناء دمياط تستعد للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

اللواء بحري / طارق
اللواء بحري / طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
18 حجم الخط

استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد التحالف المسؤول عن تشغيل المحطة، والمكوّن من ممثلي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية استعدادًا للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات الجديدة "تحيا مصر 1". 


 

مشاركة قيادات الميناء والجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور العميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، واللواء بحري أ.ح رفعت المارديني، رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، والدكتور علاء كحلة، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب محمد القزاز، كبير الأخصائيين، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية لجمارك دمياط وعلى رأسهم أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية.

 

رئيس هيئة ميناء دمياط يجتمع مع وفد التحالف المسؤول عن تشغيل محطة تحيا مصر 1
رئيس هيئة ميناء دمياط يجتمع مع وفد التحالف المسؤول عن تشغيل محطة تحيا مصر 1


 

استعراض الإجراءات الفنية والتشغيلية

ناقش الاجتماع أحدث الإجراءات الفنية والتشغيلية داخل المحطة، بما يشمل جاهزية الأرصفة والمعدات، وخطط توزيع الكوادر المتخصصة لضمان انطلاق عمليات الشحن والتفريغ بكفاءة فور بدء التشغيل الرسمي.

كما تم البحث في منظومة العمل المتكاملة، ومراجعة الإجراءات التنظيمية واللوجستية والجمركية، وآليات الربط بين المحطة وباقي الجهات بالميناء، بما يضمن سرعة إنهاء الخدمات وتقليل زمن المكوث. وشملت المناقشات أيضًا ترتيبات السلامة البحرية وخطط التأمين الملاحي المعتمدة.

خطوة محورية لتعزيز قدرات الموانئ المصرية

أكد رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير كل متطلبات التشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة. وأشار إلى أن تشغيل محطة "تحيا مصر 1" يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرات الموانئ المصرية وزيادة تنافسيتها على خريطة النقل البحري العالمي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية الرامية إلى التأكد من الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحطة الجديدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة هيئة ميناء دمياط الخط الملاحي الموانئ المصرية هيئة ميناء دمياط حطة تحيا مصر رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط شركة دمياط محطة تحيا مصر 1 ميناء دمياط عمليات الشحن والتفريغ

مواد متعلقة

محافظ دمياط يكرم فريق العباقرة الحاصل على المركز الثاني بالجمهورية

الإسكندرية تتصدر موانئ التصدير بنسبة 31.1% تليها مطارات القاهرة بـ14.8% (انفوجراف)

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/ 2026 (إنفوجراف)

ميناء دمياط يستقبل سفينة البضائع العملاقة YANG FAN

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

فرص تصديرية جديدة عبر خط الرورو تربط دمياط بأوروبا

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن جديدة ويواصل تصدير واستيراد البضائع

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads