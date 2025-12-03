هيئة ميناء دمياط تستعد للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

18 حجم الخط

استقبل اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد التحالف المسؤول عن تشغيل المحطة، والمكوّن من ممثلي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية استعدادًا للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات الجديدة "تحيا مصر 1".





مشاركة قيادات الميناء والجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور العميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، واللواء بحري أ.ح رفعت المارديني، رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، والدكتور علاء كحلة، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب محمد القزاز، كبير الأخصائيين، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية لجمارك دمياط وعلى رأسهم أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية.

استعراض الإجراءات الفنية والتشغيلية

ناقش الاجتماع أحدث الإجراءات الفنية والتشغيلية داخل المحطة، بما يشمل جاهزية الأرصفة والمعدات، وخطط توزيع الكوادر المتخصصة لضمان انطلاق عمليات الشحن والتفريغ بكفاءة فور بدء التشغيل الرسمي.

كما تم البحث في منظومة العمل المتكاملة، ومراجعة الإجراءات التنظيمية واللوجستية والجمركية، وآليات الربط بين المحطة وباقي الجهات بالميناء، بما يضمن سرعة إنهاء الخدمات وتقليل زمن المكوث. وشملت المناقشات أيضًا ترتيبات السلامة البحرية وخطط التأمين الملاحي المعتمدة.

خطوة محورية لتعزيز قدرات الموانئ المصرية

أكد رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير كل متطلبات التشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة. وأشار إلى أن تشغيل محطة "تحيا مصر 1" يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرات الموانئ المصرية وزيادة تنافسيتها على خريطة النقل البحري العالمي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية الرامية إلى التأكد من الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحطة الجديدة.

