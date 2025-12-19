نشاط ملاحي مكثف بميناء دمياط مع تداول 27 سفينة وزيادة معدلات التشغيل

18 حجم الخط

يشهد ميناء دمياط اليوم الجمعة، نشاطا ملاحيا مكثفا، حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء أنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة والراسية بالميناء إلى 27 سفينة، في مؤشر واضح على انتظام العمل وارتفاع معدلات التشغيل داخل الميناء.

استقبال سفينة حاويات عملاقة

يأتي ذلك بالتزامن مع استقبال سفينة الحاويات العملاقة YM WINDOW التابعة للخط الملاحي العالمي Yang Ming، والتي ترفع علم سنغافورة وقادمة من سنغافورة، ويبلغ طولها 368 مترا وعرضها 51 مترا، بينما يصل غاطسها إلى 15.80 مترا، بما يؤكد جاهزية محطات ميناء دمياط وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، بفضل كفاءة أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدي الهيئة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 21887 طنا، شملت 5200 طن يوريا، و2081 طن اسمنت، و14606 اطنان بضائع متنوعة، وهو ما يعكس نشاط حركة التصدير ودور الميناء في دعم التجارة الخارجية.

ميناء دمياط.. فيتو

حركة الوارد من البضائع العامة

سجلت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 74388 طنا، تضمنت 8380 طن حديد، و332 طن خشب زان، و13780 طن خردة، و29466 طن ذرة، و413 طن مواسير، و2586 طن عدس، و14064 طن قمح، و5367 طن فول، بما يؤكد تنوع البضائع وتلبية احتياجات السوق المحلي.

أرصدة القمح بصوامع الميناء

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74616 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74626 طنا، في اطار دعم منظومة الامن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

حركة الشاحنات والرحلات

وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بالميناء 5649 حركة، بما يعكس سيولة حركة التداول، فيما غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الايطالي، بعد تداول 3873 طنا من البضائع المتنوعة المتجهة الى عدد من الدول الاوروبية، لتؤكد استمرار دور ميناء دمياط كمحور لوجيستي وتجاري مهم على ساحل البحر المتوسط.

