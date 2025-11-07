الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول ومغادرة 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، فيتو
قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان له، إن الميناء شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل 15 سفينة فيما غادرت 15 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 29 سفينة.

15 ألف طن صادرات متنوعة


وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15442 طنًا، تضمنت 2932 طن يوريا، و3443 أطنان كلينكر، و5395 أطنان جبس معبأ، و1472 طن ملح، و2200 طن بضائع متنوعة.

واردات تتجاوز 54 ألف طن


وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 54630 طنًا، شملت 12586 طن ذرة، و13016 طن حديد، و19988 طن خردة، و2040 طن قمح، و7000 طن فول.

أرصدة القمح بالصوامع والمخازن


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 101403 أطنان من القمح، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص في المخازن 41687 طنًا.

حركة القطارات والشاحنات


كما غادر الميناء قطاران محملان بـ 2660 طن قمح في طريقهما إلى صوامع شبرا، في حين شهدت حركة الشاحنات 5579 عملية دخول وخروج من وإلى الميناء.

