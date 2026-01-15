ميناء دمياط يناقش تطوير الطرق المؤدية للميناء لتعزيز السيولة المرورية ودعم النشاط الملاحي

18 حجم الخط

في إطار دورها التنسيقي ومسئوليتها المجتمعية، عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعا برئاسة اللواء بحري أ. ح طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع الجهات ذات الولاية لتطوير الطرق المحيطة بالميناء وتعزيز السيولة المرورية على المحاور المؤدية إليه، بما يتواكب مع التوسع في النشاط الملاحي والتجاري وزيادة المشروعات الاستثمارية الجارية داخل الميناء.



حضور قيادات المحافظة والجهات المعنية



وشهد الاجتماع حضور اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، واللواء بحري أ. ح دكتور احمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والعميد مهندس احمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، والعميد محمد التل مدير الإدارة العامة لمرور دمياط، والمهندس طارق المطري نائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس طاهر صلاح مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط، الى جانب عدد من قيادات هيئة الميناء.



مناقشة الموقف المروري الحالي



وتناول الاجتماع استعراض الموقف المروري الراهن على الطرق المؤدية إلى ميناء دمياط، في ضوء الزيادة الملحوظة في حركة النقل من وإلى الميناء، وحرص الهيئة على دعم منظومة النقل واللوجستيات من خلال تطوير البنية التحتية وانشاء ساحات مخصصة لانتظار الشاحنات والمركبات، ومجهزة وفقا لأحدث النظم التشغيلية والخدمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة



رفع كفاءة الطرق والحد من التكدسات



وأكد الحضور أهمية العمل على رفع كفاءة الطرق المحيطة بالميناء، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والحد من التكدسات، وتعزيز معدلات الأمان المروري، بما يضمن سهولة حركة النقل وتحقيق الانسيابية الكاملة في الدخول والخروج من الميناء.



مقترحات فنية وحلول تنظيمية



كما جرى استعراض عدد من المقترحات والحلول الفنية والتنظيمية الهادفة الى تحسين الحركة المرورية، من خلال تكامل الادوار والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة، وعلى راسها محافظة دمياط، والادارة العامة للمرور، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وفرع الهيئة العامة للطرق والكباري.



استمرار التنسيق ودعم خطط التنمية



واكد الاجتماع على استمرار التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ الاجراءات المقترحة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة، ويعزز كفاءة التشغيل داخل الميناء، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس ايجابا على مناخ الاستثمار ويعزز تنافسية ميناء دمياط على المستويين الاقليمي والدولي.

