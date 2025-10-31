الجمعة 31 أكتوبر 2025
محافظات

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شهد ميناء دمياط حركة نشطة في تداول السفن والبضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.

حركة السفن داخل الميناء


أوضح البيان أن الميناء استقبل 12 سفينة جديدة بينما غادرت 12 سفينة أخرى ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة داخل الميناء إلى 26 سفينة وهو ما يعكس انتظام حركة الملاحة واستمرار النشاط اليومي داخل الأرصفة

حركة الصادر من البضائع

 

بلغت كميات الصادر من البضائع العامة نحو 17512 طنًا تضمنت 8731 طن يوريا و2600 طن أسمنت معبأ و6181 طن بضائع متنوعة يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق الخارجية

حركة الوارد من البضائع


سجلت حركة الوارد 71278 طنًا من السلع الاستراتيجية والمتنوعة شملت 9000 طن ذرة و6211 طن حديد و1021 طن خشب زان و4320 طن زيت طعام و11000 طن فول و12389 طن خردة و11000 طن سكر و2630 طن عدس و400 طن أبلاكاش و13307 طن قمح وهو ما يؤكد الدور الحيوي للميناء في تلبية احتياجات السوق المحلية

 

 

 

مخزون القمح والحبوب بالميناء


أشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 101324 طن قمح بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 48060 طنًا ما يعكس حجم المخزون الاستراتيجي للحبوب داخل الميناء

حركة النقل البري والسكك الحديدية


غادر الميناء ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3585 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية كما شهدت بوابات الميناء 5589 حركة شاحنات دخولًا وخروجًا في إطار عمليات النقل البري المستمرة لنقل البضائع من وإلى الميناء

رحلات دولية وصادرات أوروبية متنوعة


وفي إطار الرحلات المنتظمة غادرت السفينة أوليمبوس سيويز التابعة للخط الملاحي رورو الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 4141 طنًا من الخضروات والفواكه والمنسوجات والمنتجات الصناعية المختلفة متجهة إلى عدد من الدول الأوروبية من بينها إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا والتشيك وإسبانيا ورومانيا والسويد وبولندا وسلوفينيا وفرنسا

ويواصل ميناء دمياط تعزيز موقعه كميناء محوري على خريطة النقل البحري الدولي من خلال تنوع حركة السفن وتزايد حجم البضائع المتداولة بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني

