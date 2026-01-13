الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يضع خطة لتوثيق الإنجازات التنموية بمشاركة الأمم المتحدة

محافظ بني سويف يترأس
محافظ بني سويف يترأس الإجتماع، فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع الوفد الوزاري والأممي، الذي ضم ممثلين عن وزارة التخطيط ووكالات الأمم المتحدة، لبحث آليات إعداد التقرير الطوعي المحلي. 

 

محافظ بني سويف يترأس اجتماعًا مع وفد وزاري وأممي

الاجتماع شهد حضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيهال المغربل، استشاري البرنامج، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

 

وأكد محافظ بني سويف، خلال الاجتماع على أن محافظة بني سويف تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في مختلف القطاعات قد تجاوزت تكلفتها 150 مليار جنيه، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

بحث إعداد التقرير الطوعي المحلي ببني سويف

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي يقوم به برنامج "التقرير الطوعي المحلي"، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود وزارة التخطيط في هذا المجال، ووجه بتسريع الإجراءات لتحديد مؤشرات دقيقة لضمان تقييم فعّال للإنجازات المحققة.

 

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل التشاركي في إعداد التقرير، بما يشمل دمج كافة الوحدات الحكومية في عمليات الرصد وتحليل البيانات، كما تم مناقشة دور "الموازنة التشاركية" التي ستسهم في إشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك الشباب والفئات الأكثر احتياجًا، في تحديد أولويات الإنفاق.

 

من جانبه، استعرض بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الإجراءات التنفيذية التي قامت بها لجنة إعداد التقرير الطوعي، موضحًا أنه يتم العمل المتكامل بين القطاعات المختلفة لضمان شمولية التقرير ودقته، وأشاد الوفد الوزاري والأممي بنموذج الحوكمة والإصلاح الإداري في بني سويف، مشيرين إلى أن استراتيجيتها المحلية المتكاملة تعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى المحافظات.

 

وأخيرًا، أكد المشاركون على أهمية توثيق تجربة محافظة بني سويف كقصة نجاح دولية، مؤكدين أن التقرير سيكون مرآة تعكس التحديات والإنجازات التي حققتها المحافظة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

نجاح أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي في بني سويف

مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف

بينهم 9 أطفال، أسماء 21 مصابًا بحادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف

مواد متعلقة

نجاح أول عمليتين لجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الواسطي المركزي في بني سويف

مصرع موظف بمحكمة استئناف بني سويف في حادث قطار بمزلقان الشاملة

تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين باللقاء المفتوح

معاون محافظ بني سويف يجري جولات ميدانية على 14 مجلسا قرويا

وكيل التعليم ببني سويف تتأكد من دخول الطلاب المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات

عودة الكهرباء لقرى الواسطى ببني سويف عقب حريق محدود بمحطة محولات قُشيشة

مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان محيي الدين بمدينة بني سويف
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية