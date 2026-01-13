محافظ بني سويف يضع خطة لتوثيق الإنجازات التنموية بمشاركة الأمم المتحدة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا مع الوفد الوزاري والأممي، الذي ضم ممثلين عن وزارة التخطيط ووكالات الأمم المتحدة، لبحث آليات إعداد التقرير الطوعي المحلي.

محافظ بني سويف يترأس اجتماعًا مع وفد وزاري وأممي

الاجتماع شهد حضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيهال المغربل، استشاري البرنامج، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وأكد محافظ بني سويف، خلال الاجتماع على أن محافظة بني سويف تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة في مختلف القطاعات قد تجاوزت تكلفتها 150 مليار جنيه، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بحث إعداد التقرير الطوعي المحلي ببني سويف

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي يقوم به برنامج "التقرير الطوعي المحلي"، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود وزارة التخطيط في هذا المجال، ووجه بتسريع الإجراءات لتحديد مؤشرات دقيقة لضمان تقييم فعّال للإنجازات المحققة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل التشاركي في إعداد التقرير، بما يشمل دمج كافة الوحدات الحكومية في عمليات الرصد وتحليل البيانات، كما تم مناقشة دور "الموازنة التشاركية" التي ستسهم في إشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك الشباب والفئات الأكثر احتياجًا، في تحديد أولويات الإنفاق.

من جانبه، استعرض بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الإجراءات التنفيذية التي قامت بها لجنة إعداد التقرير الطوعي، موضحًا أنه يتم العمل المتكامل بين القطاعات المختلفة لضمان شمولية التقرير ودقته، وأشاد الوفد الوزاري والأممي بنموذج الحوكمة والإصلاح الإداري في بني سويف، مشيرين إلى أن استراتيجيتها المحلية المتكاملة تعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى المحافظات.

وأخيرًا، أكد المشاركون على أهمية توثيق تجربة محافظة بني سويف كقصة نجاح دولية، مؤكدين أن التقرير سيكون مرآة تعكس التحديات والإنجازات التي حققتها المحافظة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

