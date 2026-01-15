مصر تعزز التعاون الأمني العربي قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا تمهيدًا للاجتماع الوزاري السنوي للمجلس المقرر بالعاصمة التونسية نهاية مارس المقبل.



وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه أجهزة الأمن بالدول العربية.



وأشار وزير الداخلية إلى الدور التنسيقي الفاعل للأمانة العامة للمجلس في تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية بين الدول الأعضاء، بما يساهم في الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، استنادًا إلى إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعاون والانفتاح مع المحيط العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.