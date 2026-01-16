الجمعة 16 يناير 2026
صحة ومرأة

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

فيتامين د
فيتامين د من الفيتامينات المهمة التى يصنعها الجسم فى شروط محددة أهمها التعرض اليومي لأشعة الشمس، بجانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللبن والزبادى والأسماك.

وفيتامين د مسؤول عن الوظائف الحيوية بالجسم، وتنظيم إفراز الهرمونات وتقوية العظام واى خلل به يؤثر على الصحة العامة بشكل سلبي، لذا يجب الحذر.

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك علاقة بين فيتامين د وزيادة الوزن، وذلك لأن فيتامين د ليس مهما للعظام، ولكنه أيضا يساعد الجسم على حرق الدهون وتنظيم الوزن.

مخاطر نقص فيتامين د بالجسم 

وأضاف عبد الناصر، أن نقص فيتامين د بالجسم يسبب أعراض ومضاعفات عديدة، منها:-

  • يصعب على الجسم حرق الدهون، وبالتالي الدهون تخزن بشكل أكبر فى الجسم.
  • زيادة الشهية بسبب تأثير نقص الفيتامين على هرمون اللبتين، ما يجعل التحكم في الوزن أصعب.
  • قلة النشاط اليومي وقلة حرق السعرات الحرارية بالجسم، وبالتالي يمكن أن يزيد الوزن حتى لو الطعام طبيعي.
  • الشعور بالتعب المستمر، والإرهاق، والضعف العام، وضعف العضلات والعظام، وتقلب المزاج.

النسبة الطبيعية لفيتامين د فى الجسم 

وتابع، أنه عند الشعور بالاعتراض السابقة يجب إجراء تحليل فيتامين د لمعرفة نسبته فى الجسم، مع العلم أن نسبته الطبيعية عادة بين 30 و50 نانوجرام/مل، ولو النسبة أقل من 30، يجب الحصول على مكملات فيتامين دال تحت إشراف طبي أو اتباع نظام غذائي مناسب لتحسين التمثيل الغذائي والتحكم في الوزن.

فيتامين د مهم للحفاظ على مناعة طفلك في الشتاء

أعراض نقص فيتامين د عند النساء وأسباب نقصه

