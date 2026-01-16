18 حجم الخط

فيتامين د من الفيتامينات المهمة التى يصنعها الجسم فى شروط محددة أهمها التعرض اليومي لأشعة الشمس، بجانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللبن والزبادى والأسماك.

وفيتامين د مسؤول عن الوظائف الحيوية بالجسم، وتنظيم إفراز الهرمونات وتقوية العظام واى خلل به يؤثر على الصحة العامة بشكل سلبي، لذا يجب الحذر.

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك علاقة بين فيتامين د وزيادة الوزن، وذلك لأن فيتامين د ليس مهما للعظام، ولكنه أيضا يساعد الجسم على حرق الدهون وتنظيم الوزن.

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

مخاطر نقص فيتامين د بالجسم

وأضاف عبد الناصر، أن نقص فيتامين د بالجسم يسبب أعراض ومضاعفات عديدة، منها:-

يصعب على الجسم حرق الدهون، وبالتالي الدهون تخزن بشكل أكبر فى الجسم.

زيادة الشهية بسبب تأثير نقص الفيتامين على هرمون اللبتين، ما يجعل التحكم في الوزن أصعب.

قلة النشاط اليومي وقلة حرق السعرات الحرارية بالجسم، وبالتالي يمكن أن يزيد الوزن حتى لو الطعام طبيعي.

الشعور بالتعب المستمر، والإرهاق، والضعف العام، وضعف العضلات والعظام، وتقلب المزاج.

النسبة الطبيعية لفيتامين د فى الجسم

وتابع، أنه عند الشعور بالاعتراض السابقة يجب إجراء تحليل فيتامين د لمعرفة نسبته فى الجسم، مع العلم أن نسبته الطبيعية عادة بين 30 و50 نانوجرام/مل، ولو النسبة أقل من 30، يجب الحصول على مكملات فيتامين دال تحت إشراف طبي أو اتباع نظام غذائي مناسب لتحسين التمثيل الغذائي والتحكم في الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.