أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر

"الكوليسترول"، تلك المادة الشمعية الشبيهة بالدهون التي يحتاجها الجسم لتكوين الهرمونات والخلايا السليمة وإنتاج فيتامين د.

وعلى الرغم من أن الكبد ينتج الكوليسترول الذي يحتاجه الجسم، فإن بعض الأطعمة قد ترفع مستوياته بشكل مفرط، مما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

لكن، إلى جانب الأدوية والعلاج الطبي، هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي أثبتت الدراسات قدرتها على خفض الكوليسترول تدريجيًا خلال ثلاثة أشهر فقط، شرط أن تدرج ضمن نظام غذائي متوازن. ومع ذلك، فهي لا تعد بديلًا عن العلاج الدوائي، بل مكملًا له وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

وفي ما يلي أبرز هذه الأطعمة التي ينصح بها أطباء التغذية:

الشوفان

دقيق الشوفان أحد أهم الأطعمة المساعدة على خفض الكوليسترول بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.



تشير الدراسات إلى أن تناول ما بين 5 إلى 10 غرامات يوميًا من هذه الألياف يُسهم في خفض الكوليسترول الضار بشكل ملموس. تحتوي الحصة الواحدة من الشوفان على نحو 3 إلى 4 غرامات من الألياف، ويمكن تعزيز فائدته بإضافته إلى الفواكه مثل الموز أو التوت، لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية.

الأسماك الدهنية وأحماض "أوميجا 3"

ليست كل الدهون ضارة، إذ تحتوي بعض الأسماك على دهون مفيدة تعرف باسم "أوميجا 3"، وهي تساعد على تقليل الدهون الثلاثية، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، كما تُسهم في خفض ضغط الدم.



من أبرز هذه الأسماك: السلمون، والماكريل، والتونة، والتراوت. وينصح بتناولها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

كما يمكن للنباتيين الحصول على الأوميجا 3 من مصادر نباتية مثل الجوز، وبذور الكتان، وزيت الكانولا، أو من خلال المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

المكسرات

أظهرت الأبحاث أن تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا – مثل اللوز والجوز – يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 5%.

تحتوي المكسرات على مزيج متوازن من الدهون الصحية والألياف والستيرولات النباتية، وهي عناصر تعمل معًا على تعزيز صحة القلب.

كما أن فيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة الموجودة فيها تُعد عوامل حماية فعّالة ضد أمراض القلب.

ويُفضل تناول المكسرات باعتدال، نظرًا لارتفاع سعراتها الحرارية، ويمكن إضافتها إلى وجبات الإفطار أو السلطات كخيار صحي مشبع.

منتجات فول الصويا

تعد الأطعمة المصنوعة من فول الصويا – مثل التوفو وحليب الصويا وفول الصويا المطهو – من المصادر الممتازة للبروتين النباتي.

يساعد استبدال اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان الكاملة الدسم بفول الصويا في خفض مستويات الكوليسترول الضار بمرور الوقت. ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات طبيعية تُعرف باسم "الفيتوإستروجينات"، التي تُحسن من قدرة الجسم على معالجة الكوليسترول.

الأطعمة الغنية بالستيرولات والستانولات النباتية

تعد الستيرولات والستانولات النباتية مواد طبيعية توجد في كميات صغيرة داخل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور.

وتعمل هذه المركبات على منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يؤدي إلى تقليل مستوياته في الدم.



وتشير الدراسات إلى أن تناول نحو جرامين يوميًا من هذه المركبات يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%.

يؤكد الأطباء أن النظام الغذائي المتوازن، إلى جانب النشاط البدني المنتظم والابتعاد عن التدخين، يمثل حجر الأساس للحفاظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية، والوقاية من أمراض القلب على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.